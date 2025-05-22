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Avrupa'nın lideri Türkiye! Günde 1475 kez havalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa&#039;nın lideri Türkiye! Günde 1475 kez havalandı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı, 5-11 Mayıs'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 5-11 Mayıs tarihlerine dair 'Avrupa Havacılık Raporu' açıklandı.

İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1366 uçuşla Frankfurt, 1353 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Avrupa'nın lideri Türkiye! Günde 1475 kez havalandı - 1. Resim

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nın temeli 7 Haziran 2014’te atıldı. İlk fazı ise 29 Ekim 2018 tarihinde açıldı.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük havalimanlarından biri olma hedefiyle inşa edilen havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın yerini alarak bütün yolcu uçuşlarını 6 Nisan 2019 itibarıyla devraldı.

Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen proje, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşabilecek şekilde tasarlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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