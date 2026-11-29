Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında kamu işçileri ve memurlar için toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağını açıkladı. Süreçte çalışanların beklentileri, sendikaların talepleri, ekonomik gelişmeler ve ülkenin imkânlarının birlikte değerlendirileceğini belirten Işıkhan, çalışanların satın alma gücünü korumak için gayret gösterdiklerini söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027’de kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi, kamu görevlileri için de 9. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin yapılacağını söyledi. Hizmet-İş Sendikasının 15. Olağan Genel Kurulunda konuşan Bakan Işıkhan, her iki süreçte de çalışanların beklentilerini, sendikaların taleplerini, ekonomik gelişmeleri ve ülkenin imkânlarını birlikte değerlendireceklerini belirterek çalışanların satın alma gücünü korumak için gayret ettiklerine dikkat çekti. Bakan Işıkhan, işçilerin ücretlerini zamanında almaları ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarının eksiksiz karşılanması konusunda yaşanan sıkıntıları sendika yönetimiyle birlikte yakından takip ettiklerini ifade etti. İşçi haklarını siyasetin üzerinde gördüklerini belirten Işıkhan, özellikle özel sektörde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerde sendikaların görüş ve önerilerini almaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan: 2027’de kamu işçisi ve memur için toplu sözleşme masası kurulacak

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da yaptığı konuşmada, kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ocakta başlanması önerisinde bulundu. HAK-İŞ bünyesinde bir koordinasyon kurulu oluşturduklarını bildiren Arslan, mayıs ve haziran ayları beklenmeden müzakerelerin tamamlanmasını talep etti. Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı konusunda da TÜRK-İŞ ve DİSK ile birlikte ortak teklif çağrısında bulundu. İşçi konfederasyonlarının komisyonda üye sayıları oranında temsil edilmesini isteyen Arslan, kararların nasıl alınacağı konusunda da ortak bir model belirlenmesi gerektiğini belirterek işçi tarafının toplantılara katılmadığında asgari ücreti belirleme kararının hükûmet ile işveren temsilcilerine kaldığına dikkat çekti.

“EMEKLİ AYLIĞI DÜŞMESİN”

Emekli aylıklarında başvuru yılına göre ortaya çıkan farklara değinen Arslan, 2025’te emekliliğe hak kazandığı hâlde 2026’yı bekleyen bazı çalışanların daha düşük aylıkla karşılaştığını söyledi. Arslan, tecrübeli işçilerin aylıkları düşmesin diye en verimli çağlarında işlerinden ayrıldıklarını belirterek daha uzun süre çalışanın daha yüksek emekli aylığı almasını sağlayacak bir düzenleme istedi.

Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin problemlerine de değinen Arslan “Sermayesinin tamamı belediyelere ait personel şirketlerinde çalışan işçiler de 52 günlük ilave tediyeden yararlanabilmeli. Ancak Yargıtay kararı sebebiyle belediyeler bu ödemeyi yapmıyor. Bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

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