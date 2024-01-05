Bakan Işıkhan resmen duyurdu, milyonların merak ettiği yaşlılık sigortası hayata geçiyor

5 Ocak 2024 13:39 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 13:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) toplantısında seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasının uygulamaya geçirileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.

Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yeni bir uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“SOSYAL DEVLET MEKANİZMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiçbir yerinde yok. Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor.