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    Bakan Işıkhan resmen duyurdu, milyonların merak ettiği yaşlılık sigortası hayata geçiyor

    Bakan Işıkhan, TİSK toplantısında yaşlılık sigortasının uygulamaya geçirileceğini açıkladı. “Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız” diyen Işıkhan, “Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceği” ifadelerini kullandı.

    Bakan Işıkhan resmen duyurdu, milyonların merak ettiği yaşlılık sigortası hayata geçiyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) toplantısında seçim vaatleri arasında yer alan yaşlılık sigortasının uygulamaya geçirileceğini duyurdu.

    Bakan Işıkhan, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.

    Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yeni bir uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

    Bakan Işıkhan resmen duyurdu, milyonların merak ettiği yaşlılık sigortası hayata geçiyor

    “SOSYAL DEVLET MEKANİZMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

    Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiçbir yerinde yok. Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Çalışma BakanıVedat Işıkhan
    Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan resmen duyurdu, milyonların merak ettiği yaşlılık sigortası hayata geçiyor
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