Bakan Şimşek'in programı değişti, ABD'ye gitmeyecek

9 Ocak 2024 13:13 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 13:19

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 11 Ocak'ta ABD'de yatırımcı toplantılarına katılacaktı. Bloomberg'in haberine göre, Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle ABD'ye gitmeme kararı aldı. Şimşek'in görüşmeye çevrimiçi katılacağı öğrenildi.

Yatırımcı toplantılarının organizasyonunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üstlenmişti.

HAFİZE GAYE ERKAN TÜRKİYE'Yİ ANLATACAK

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

KATILIMCILARIN BÜYÜKLÜĞÜ 50 TRİLYON DOLAR

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.