Bakan Şimşek'ten KKM, rezerv ve enflasyon vurgulu yeni yıl mesajı! 2024 sonlandığı yıl olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten KKM, rezerv ve enflasyon vurgulu yeni yıl mesajı geldi. Bakan Şimşek, "KKM, 2024 sonlandığı yıl olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.
2024 KKM'NİN SONLANDIĞI YIL OLACAK
Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerine dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."
Kaynak: Türkiye Gazetesi