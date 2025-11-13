BAĞ-KUR’luların prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesine ilişkin verilen sözleri yerine getireceklerini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği sözler yerine getirilecektir. 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cemal Emre Kurt - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin soruyu cevaplayan Işıkhan, “BAĞ-KUR’la ilgili sorular da geldi 7.200 gün sayısının eşitlenmesi noktasında verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği sözler yerine getirilecektir. Tabii ki bu, bizim daha önce Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

Işıkhan, ağustos ayı itibarıyla belediye ve bağlı kuruluşların SGK’ya borcunun 234,2 milyar lira olduğunu söyledi. SGK’ya borcu olan belediyeler arasında hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını belirten Işıkhan, “Türkiye genelinde SGK’ye borcu olan ilk 10 belediyenin 8’i CHP’li belediyeler. SGK’ye borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak, bunların 35’i CHP’li belediyelere, 12’si AK Partili belediyelere, 2’si CHP’de, 1’i DEM’de iken kayyum atanan belediyelerdir. İlk 10 belediye arasında 1’inci sırada İzmir 16 milyar lira, Ankara 8 milyar lira. Adana 7 milyar lira, Şişli 5,5 milyar, Balıkesir 4,7 milyar, İstanbul 4,5 milyar, AK Parti’deki Sakarya’nın 3,5 milyar lira borcu var. Beşiktaş 3,2 milyar, Ataşehir’in 3,2; Sarıyer’in de 2,9 milyar olmak üzere toplamda 59 milyar lira ödenmeyen prim borçları söz konusu. Biz SGK’ya olan borçları tahsil ederek SGK’yı mali olarak güçlü tutmak, vatandaşlarımıza ve emeklilerimize daha iyi hizmet etmek ve onların maaşlarını ödemek durumundayız” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM AZALIYOR

Bakan Işıkhan, kayıt dışı istihdamda ciddi bir azalma eğilimi olduğunu söyledi. Işıkhan, “2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2019 yılında yüzde 34,52’ye, 2025’in ikinci çeyreğinde ise yüzde 25,9’a indi” ifadelerini kullandı.

