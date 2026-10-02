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Ekonomi

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

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Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde tek tek inceleme yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlığın son duyurusunda gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yapıldığı ortaya çıktı. 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor. 


 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Bakanlığın son yaptığı duyuruda; peynir, yoğurt, tereyağı, ayran, köfte, sucuk, pide, lahmacun, kıyma, kebap, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Listenin en mide bulandıran detayı yine vatandaşa at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Bursa'da 2 işletmenin ürünlerinde 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.  

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...  👇

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Süt ürünlerindeki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Süt ürünlerindeki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Yoğurt, köfte, sucukta yapılan hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Sucuk, pide, kavurmada yapılan hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Lahmacun, pide, kebapta yapılan hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Köfte, lahmacun, kebap ve zeytinyağındaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Zeytinyağı ve balda yapılan hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Peynir, kaşar ve tereyağındaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Kaşar, tereyağı ve ayranda yapılan hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Ayran, terayağı ve kaşardaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Tereyağı ve peynirdeki hileler...

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Peynir ve kaşardaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Peynir, tereyağı ve kaymaktaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Tereyağı ve kaşardaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Peynir ve tereyağındaki hileler... 

Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

At ve eşek eti satan işletmeler... 

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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