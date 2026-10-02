Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde tek tek inceleme yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlığın son duyurusunda gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yapıldığı ortaya çıktı.
Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.
HİLE YAPILAN ÜRÜNLER
Bakanlığın son yaptığı duyuruda; peynir, yoğurt, tereyağı, ayran, köfte, sucuk, pide, lahmacun, kıyma, kebap, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.
AT VE EŞEK ETİ SKANDALI
Listenin en mide bulandıran detayı yine vatandaşa at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Bursa'da 2 işletmenin ürünlerinde 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri... 👇
Süt ürünlerindeki hileler...
Süt ürünlerindeki hileler...
Yoğurt, köfte, sucukta yapılan hileler...
Sucuk, pide, kavurmada yapılan hileler...
Lahmacun, pide, kebapta yapılan hileler...
Köfte, lahmacun, kebap ve zeytinyağındaki hileler...
Zeytinyağı ve balda yapılan hileler...
Peynir, kaşar ve tereyağındaki hileler...
Kaşar, tereyağı ve ayranda yapılan hileler...
Ayran, terayağı ve kaşardaki hileler...
Tereyağı ve peynirdeki hileler...
Peynir ve kaşardaki hileler...
Peynir, tereyağı ve kaymaktaki hileler...
Tereyağı ve kaşardaki hileler...
Peynir ve tereyağındaki hileler...
At ve eşek eti satan işletmeler...