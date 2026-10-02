Bakanlık hileci markaları ifşa etti! Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde tek tek inceleme yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyuyla paylaşıyor. Bakanlığın son duyurusunda gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yapıldığı ortaya çıktı.