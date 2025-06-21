Benzin ve motorine büyük zam! Akaryakıtta 5 liralık artış, litresi 60 liraya koşuyor

İsrail-İran savaşı sonrası artan petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bugün itibarıyla akaryakıta çifte bir zam daha geldi. Benzin ve motorindeki toplam fiyat artışı yaklaşık 5 lira oldu. Peki Türkiye'de en ucuz ve en pahalı akaryakıt nerede satılıyor? İşte detaylar...

Orta Doğu'daki gerilim sonrası artan petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. İsrail-İran savaşı ile brent petrolün varil fiyatı 64 dolardan 76 dolara çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıta son 9 günde 5. kez zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıta çifte bir zam daha geldi.

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM

21 Haziran itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira 30 kuruş, benzine ise 1 lira 51 kuruş artış oldu. Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki bazı şehirlerde 57 lira sınırına, benzinin litresi ise 54 lira sınırına çıktı.

21 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,50 54,72 25,09 İstanbul Anadolu 51,35 54,60 24,49 Ankara 52,16 55,56 24,99 İzmir 52,49 55,91 24,94

TÜRKİYE'DE EN UCUZ VE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ ŞEHİRDE?

Zammın ardından Türkiye'de en ucuz benzin 51 lira 35 kuruşa, en ucuz motorin ise 54 lira 60 kuruşa İstanbul Anadolu Yakası'nda satılıyor.

En pahalı benzin 53 lira 64 kuruşa, en pahalı motorin ise 57 lira 8 kuruşa Hakkari'de satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.