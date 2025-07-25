Beyaz altının kabusu ortaya çıktı! Kritik uyarı; bulaştığı bitkiyi imha ettiriyor...

Pamuk tarlalarında ve üretim alanlarında görülen pamuk unlu biti hakkında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uyarı yayınladı. Bu haşeratla mücadelenin önemine dikkat çeken müdürlük üreticilere dikkatli olunması uyarısında bulundu. Peki unlu bit nedir, nasıl zarar verir?

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakmaya devam ediyor.

Pamuk üretim alanlarında yapılan kontrollerde ise bazı bölgelerde pamuk unlu biti hastalığı tespit edildi.

Hastalıkla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ederken, konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden pamuk unlu bitine karşı açıklama yapıldı.

Özellikle pamuğun lif kalitesini düşüren hastalık ile ilgili müdürlük, son yıllarda pamuk tarlalarında hızla yayılan pamuk unlu biti zararlısına karşı kritik uyarı yaptı.

"BULAŞIK BİTKİ İMHA EDİLMELİ"

Pamuk unlu bitiyle etkili mücadele için kimyasal, kültürel yöntemler ve ürün münavebesinin birlikte uygulanması gerektiğinin altını çizen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şunları paylaştı:

"Pamuk üretim alanlarında son yıllarda hızla yayılan ve geniş konukçu dizilimi olan pamuk unlu biti zararlısı için kimyasal mücadele, kültürel mücadele ve münavebe birlikte uygulandığında zararlının popülasyon yoğunluğu azaltılabilir.

Bu sebeple pamuk üretim alanları tarla kenarları düzenli kontrol edilmeli, zararlıda unlanma artmadan mücadeleye başlanmalı bulaşık bitki az ise diğer bitkilere bulaşmadan bulaşık bitki imha edilmeli.

Tarla kenarlarındaki yabancı otlar, tarla içine bakan yüzdeki yabancı otlar imha edilmeli yada ilaçlanmalı, arka taraftaki yabancı otlarfaydalı böceklerin yaşaması için bırakılmalı.

Yıl sonunda zararlı bitki artıklarında toprakta kışladığı için kesinlikle derin sürüm yapılmalı. Münavebe mısır, buğday, arpa. tahıllarla yapılmalıdır.

Tarım alet makinası, çizme kıyafetlerle bile taşınabildiği için zararlı ile bulaşık alandan temiz alana geçilmemelidir.

Zararlının tespit edildiği alanların bitişiğinde alternatif konukçu bitki ekilmemeli. Hasat dönemindeki tarım alet makine temizliğine dikkat edilmeli"

PAMUK UNLU BİTİ ZARARI NEDİR?

Geniş bir konukçu dizilimine sahip olan zararlının yalnızca pamuğa değil, domates, ayçiçeği, susam gibi ürünlerle birlikte bazı yabancı otlara da zarar verdiğine dikkat çekildi.