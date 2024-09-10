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Bin liranın üzerinde yevmiye veriyorlar ama işçi bulamıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bin liranın üzerinde yevmiye vermesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan fındık üreticisi, 13 dönümlük bahçede fındıklarını 5 kişiden oluşan akrabasıyla topluyor.

Ağustos ayıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Fındık toplamadan önce yapılan bahçe temizliği ise hem verimi artırıyor hem de toplama işlemini kolaylaştırıyor.

Fındık tarlalarında ise mevsimlik tarım işçileri çalışarak bu işlemi hızlandırıyor. Yevmiyelerin yaklaşık 760 lira olarak belirlenmesiyle bazı bahçelerde insanlar çalıştıracak işçi bulamıyor.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde 13 dönüm fındık bahçesi bulunan Meryem Kazın, yaklaşık bin 200 lira yevmiye vermelerine rağmen çalıştıracak işçi bulamadıklarını söylüyor.

Bin liranın üzerinde yevmiye veriyorlar ama işçi bulamıyorlar - 1. Resim

EŞ DOST TOPLUYORUZ

5 kişilik akraba ekibiyle fındıkları topladıklarını aktaran Kazın, "13 dönümlük alanımız var, yevmiyeci bulmakta zorlandığımız için eş, dost ve akrabalarla fındıklarımızı topluyoruz. Yevmiyelerde bin liradan bin 200 liraya kadar çıktı ama buna rağmen işçi bulamıyoruz" dedi.
Aliye İrme ise "Yevmiyeler de bin liranın üzerine çıktı ama bu sene fazla insan yok. Netice olarak eş, dost olarak topluyoruz bir şekilde. Fındık bu sene var ama randıman fazla yok" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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