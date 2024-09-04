Adana'da fındık ekti, görenler inanamadı: Karadeniz'den daha iddialıyız...

Karadeniz'den aldığı fındık fidanını Adana'daki 6 dönümlük arazisine eken üretici, yılın ilk hasadını gerçekleştirdi. Adana'da fındık yetiştiğine inanmayanlara bahçesini gezdirdiğini söyleyen üretici Gün, "Karadeniz’den daha iddialıyız. Yaprağından çok fındık olan ağaçlarımız var" dedi.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan İbrahim Gün, gezmek için gittiği Karadeniz'den fındık fidesi aldı ve denemek için bahçesine ekti. Fındığın yetiştiğini gören Gün, üretim yapmaya karar vererek 6 dönüm arazisine fındık ekti ve yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.

Karadeniz bölgesine oranla fındığın Adana bölgesinde daha iri ve lezzetli olduğunu söyleyen Gün, "Fındığın Adana’da yetiştiğine inanmıyorlar. Soranlara bahçemi gezdiriyorum. Fındık ve fidanını hediye olarak dağıtıyorum" dedi.

"KARADENİZ'DEN DAHA İDDİALIYIZ"

Bu yıl sezonun oldukça verimli geçtiğini söyleyen üretici İbrahim Gün, "İlk olarak 6 dönüm ile başladık ve yaygınlaştırıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaptım, inandırıcı olmadı. Pozantı, Ankara ve Van’dan fidan talep ettiler. Fidanları alırken Karadeniz’den ücretli aldım ama ben ücretsiz dağıtıyorum" dedi.

"Çukurova’da insan eksen insan biter derler. Narenciye dışında her şey olduğunu ispat ediyoruz" diyen Gün, "Burada narenciye hariç her şey oluyor. Karadeniz’den daha iddialıyız. Yaprağından çok fındık olan ağaçlarımız var. Akdeniz ve İç Anadolu havasının kesişimi ile çok güzel üretim oldu" diye konuştu.

VERİM YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Fındık hasadı yapan Mine Yiğit de Karadeniz’e rakip olmak istediklerini belirterek fındık veriminin yüz güldürdüğünü söyledi.