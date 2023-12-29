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    Binlerce kişi tartıştı: İşte asgari ücretteki '2 TL'lik sır

    Milyonları ilgilendiren asgari ücret 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücretteki 2 TL ise sosyal medyada gündem oldu, 'Neden 2 TL?' tartışmaları başladı. Peki asgari ücret neden 17 bin TL değil de 17 bin 2 TL olarak açıklandı? İşte çok konuşulan 2 TL'nin sırrı...

    Binlerce kişi tartıştı: İşte asgari ücretteki &#039;2 TL&#039;lik sır
    Ekonomi Haberleri  / HaberTürk

    2024 yılında uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz günlerde oy çokluğuyla kabul edildi. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalif kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

    SOSYAL MEDYADA 2 TL TARTIŞMASI

    Bakan Işıkhan’ın açıklamasının ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Asgari ücretteki 2 TL’nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 2 TL’lik küsuratla ilgili espriler paylaştı. Aslında asgari ücrette 2 TL’nin yanında kuruşluk küsurat da bulunuyor. Yeni asgari ücret brüt 20 bin 2,50 TL, net 17 bin 2,13 TL olacak.

    NEDEN 2 TL?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2 TL'lik sır şu şekilde açıklandı:

    "Asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

    Örneğin, brüt asgari ücret 20 bin TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı. Oysa 20 bin 2,50 TL 30’a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor. Yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanıyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: HaberTürk
    Asgari Ücret
    Haberler > Ekonomi > Binlerce kişi tartıştı: İşte asgari ücretteki '2 TL'lik sır
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