25 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:53

2023 yılında küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen birçok negatif gelişme yaşandı. Savaşlar, ekonomik krizler, yükselen enflasyon ve faiz artışı kararları, resesyon korkuları ve daha niceleri. Yılın parlayan yatırım araçları arasında altın dikkat çekerken, Bitcoin gibi kripto paralar ile diğer riskli varlıklar büyük ölçüde ikinci planda kaldı.

BİTCOİN BİR YILDA YÜZDE 160 ARTTI

Her ne kadar yıl sonuna kadar gündeme gelmese de Bitcoin, yıl boyunca kayda değer bir yükseliş gösterdi. Kripto paranın değeri, bir yılda yüzde 160 oranında arttı. Aynı dönemde 'güvenli liman' olarak görülen altın ise yaklaşık yüzde 80 oranında değer kazandı. Buna göre Bitcoin, altının neredeyse iki katını kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Şu anda dijital varlık, Fed'in faiz artışı yapmayacağı ve Mart 2024'te faiz indiriminde gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla yukarı yönlü potansiyelini koruyor. Piyasa katılımcıları, Bitcoin fiyatının 2024 yılnıda yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor.

Bitcoin'in değerindeki yüzde 160 oranındaki artış, yatırımcılar ve analistler arasında kripto paranın gelecekteki yönüne ilişkin zıt tahminlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yatırımcılar, Bitcoin'deki fiyat dalgalanmasının sürekli büyüme için zemin hazırlayıp hazırlamayacağını tartışıyor.

BİTCOİN 2024'TE YÜKSELECEK Mİ?

Yıl sonunda Bitcoin fiyatını 44 bin doların üstüne taşıyan rallinin 2024'te süreceğini bekleyenlerin sayısı az değil. Fed'in güvercin duruşunun güçleneceğine yönelik beklentiler varlık için 'destekleyici' görevi görüyor.

Analistler, küresel enflasyonun düşmesi ve merkez bankalarının daha güvercin bir duruş sergilemesiyle hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıkların büyük trendler yakalayabileceğini söylüyor.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, X hesabı üzerinden Bitcoin fiyatını değerlendirdi. Analist, lider kripto paranın taban seviyeleri test ettiğini ve düşük seviyelerdeki likiditeyi toplamadığını belirtti. Düzeltmenin bittiğini öne süren analist, 47 bin ve 50 bin dolar seviyesinin ufukta olduğunu öngördü.

Geçen hafta boyunca kripto para, 40 bin 720 ila 42 bin 327 dolar arasında işlem gördü. Analistlere göre, Bitcoin'in büyük kazançlar elde etmesi için 47 bin dolar seviyesini aşması gerekiyor.