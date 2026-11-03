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Ekonomi

Borsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü

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Borsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü
Başlık ResmiBorsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü

Borsa kasıma pozitif başlangıç yaparken, son düşüşlerin ardından dikkatler uzun vadeli hedeflere çevrildi. Şeker Yatırım tarafından yayımlanan son strateji raporunda; enerji fiyatlarında kalıcı gevşeme yaşanması, fon piyasasından kaynaklanan satış baskısının azalması ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlanması, borsada yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek 3 şart olarak sıralandı ve 12 aylık hedef fiyat beklentisi paylaşıldı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Ekim ayını yüzde 9,94 değer kaybıyla 11.760 puandan tamamlayan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, kasıma pozitif başlangıç yaptı. Endeks dünkü işlemlerde yüzde 1,88 yükseldi ve 10.961 puandan kapandı. Analistler, kısa vadede 10.700 seviyesini destek ve 11.200 seviyesini direnç olarak gösteriyor.

Şeker Yatırım, yayımladığı aylık strateji raporunda kasım ayında yurt içi hisse senedi piyasasının yönünü belirleyebilecek gelişmeleri değerlendirdi. Kuruma göre enflasyon ve TCMB'nin para politikası iletişiminin yanı sıra fon tasfiyelerinin seyri, rezerv görünümü ve şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçları, piyasaların ana gündem maddeleri olacak. Bu kapsamda 12 Kasım’daki Dördüncü Enflasyon Raporuna dikkat çekildi.

Borsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü
Başlık ResmiBorsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü

PETROL FİYATINA DİKKAT

Küresel tarafta ise ABD-İran hattındaki diplomatik girişimlere rağmen kalıcı bir uzlaşmanın sağlanamaması ve enerji taşımacılığına yönelik güvenlik riskleri takip ediliyor. Şeker Yatırım, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin petrol ithalatçısı ülkelerde enflasyon, cari denge ve büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek “Kasım ayında diplomatik temasların somut sonuç üretip üretmeyeceği, küresel risk iştahı açısından belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü
Başlık ResmiBorsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü

BORSA İÇİN HEDEF FİYAT

Şeker Yatırım, BİST 100 Endeksi için 12 aylık hedef fiyatını da 16.500 puan olarak öngördü. Ancak kurum, bu hedefe yönelik beklentisini paylaşırken kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceği uyarısında da bulundu. Raporda, kalıcı bir toparlanma için üç temel şart öne çıkarıldı. Enerji fiyatlarında kalıcı gevşeme yaşanması, fon piyasasından kaynaklanan satış baskısının azalması ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlanması, borsada yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek başlıca unsurlar olarak sıralandı.

Borsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü
Başlık ResmiBorsada hedef fiyat belli oldu! Toparlanma için 3 şart öne sürüldü

MUHTEMEL RİSKLER

Buna karşılık petrol fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması ve şirket kârlılıklarının beklentileri karşılayamaması, muhtemel yükselişleri sınırlayabilecek riskler arasında gösterildi. Şeker Yatırım, mevcut belirsizlikler sebebiyle yatırımcılara kısa vadede temkinli hareket etmelerini de önerdi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye kapsamında kesinlikle değildir.

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