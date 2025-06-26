Borsada rüzgâr tersine döndü, BİST 100 geriledi! İşte günün yükselen ve düşen hisseleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %-1,25 düşüşle 9.301’den kapandı. Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede; jeopolitik tansiyondaki gerilemeyle hızlı bir rahatlama rallisi sergileyen piyasada kâr satışlarının etkili olduğu ve 9.300’ün kritik destek olduğu belirtildi. Bugün BİST 100 kapsamında ALTNY, ASELS, RALYH, TCELL ve GRTHO en çok düşen hisseler oldu. ARCLK, VESTL, TAVHL, OBAMS ve MAVI ise yükselen hisselerde başı çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %-1,25 değer kaybetti ve 9.301 puandan kapanış yaptı. Borsa, salı günü İsrail-İran ateşkesinin etkisiyle yaşanan %3,36’lık yükselişin ardından ikinci işlem gününü de düşüşle tamamladı.

Bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksi ve Sınai endeks daha sınırlı gerilerken; Hizmetler Endeksinde düşüş %-1,20 civarında gerçekleşti. Ulaştırma Endeksi ise %-2,00’nin üzerinde değer kaybetti.

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede; jeopolitik tansiyondaki gerilemeyle hızlı bir rahatlama rallisi sergileyen piyasada, kâr satışlarının etkili olduğu belirtildi.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Bugünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki hisselere bakıldığında ALTNY, ASELS, RALYH, TCELL ve GRTHO %-7,09-%-3,46 arası değer kaybı ile en fazla düşen hisseler oldu.

ARCLK, VESTL, TAVHL, OBAMS ve MAVI ise %2,39-%1,90 arası primle en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede; jeopolitik tansiyondaki gerilemeyle hızlı bir rahatlama rallisi sergileyen piyasada, kâr satışlarının etkili olduğunu belirtildi.

Analizde, “Önümüzdeki süreçte ilk önemli direnç hattı, düşüş esnasında oluşan fiyat boşluğunun bulunduğu 9.520-9.475 aralığı olarak öne çıkıyor. Bu bandın üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşabilmesi halinde, ana direnç konumundaki 9.800 bölgesine doğru yükselişin devamı beklenebilir. Aşağıda ise 9.300 puanı ilk destek olarak takip ediyoruz. 9.300 altındaki kalıcı fiyatlamaları zayıflama sinyali olarak değerlendireceğiz.” ifadelerine yer verildi.

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YABANCILAR HİSSE SATTI

Bu arada TCMB tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 20 Haziran ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar 109,20 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Buna karşılık geçen hafta yabancılar 685,6 milyon dolarlık tahvil alım gerçekleştirdi.

Söz konusu haftada TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azaldı ve 155 milyar 689 milyon dolara indi. Geçen hafta kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü de 7 milyar TL düşüşle 559,3 milyar TL oldu.