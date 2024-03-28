BTC fiyatı 70 bin doların üzerinde! Bitcoin iki arada bir derede! Bu seviye geçilirse…

Bitcoin’de son dakika! “BTC 2024 yorum ve beklenti” soruları artarken; kar satışlarının ardından toparlanan ve yeniden 70 bin doları bulan Bitcoin’de henüz yeni zirve gelmedi. Analistler, “Son 3 işlem gününde 71 bin dolar seviyesinin üzeri test edildi. Ancak kalıcılık sağlanamadı. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar görürsek, zirve ihtimali artabilir. Aşağıda ise 68 bin 850 dolar seviyesinin korunması kritik öneme sahip” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de tarihî zirvenin ardından yaşanan kâr satışları, 20 Mart işlemlerinde tamamlanmıştı. 60 bin 800 dolardan yukarı dönen BTC’de yükseliş hareketi takip ediliyor. Son günlerde kaydedilen gelişmelere bakıldığında, geçen hafta BTC ETF’lerinden yaklaşık 1 milyar dolar para çıkışı olmuştu. 28 Mart BTC fiyatı, sabah saatlerinde 70 bin dolara yakın seyrediyor.

BTC 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Öte yandan nisan ayında gerçekleşmesi beklenen HALVING (Bölünme) yaklaşırken, bu sürecin ardından piyasada BTC arzının azalması bekleniyor. Bu arada Londra Emtia Borsası da para piyasası fonlarına BTC yatırımı yapma izni vermişti. Bu yöndeki işlemlerin de mayısta başlaması bekleniyor. FED’in faiz indirim sürecinin de yaklaşıyor olması, kripto paralar için gelecekte pozitif beklentileri gündemde tutuyor.

BİTCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin’de 14 Mart - 20 Mart düşüşü, 73 bin 800 ile 60 bin 800 dolar arasında gerçekleşti. Toparlanma sürecinde ise bu aralığın, son FIBONACCI geri alma seviyesi olan 71 bin 35 dolar seviyesi henüz kalıcı olarak geçilemedi. Teknik analizde önemli bir gösterge olarak öne çıkan bu seviyenin üzeri, her ne kadar son 3 günlük işlemlerde test edilse de, fiyatlarda tekrar 71 bin dolar altına sarkma yaşandı.

BTC’DE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bu arada BTC’nin yine son 3 işlem gününde, bir önceki FIBONACCI geri alma seviyesi olan 68 bin 850 dolar üzerinde tutunduğu da gözlemleniyor. Analistler, “Aşağıda 68 bin 850 dolar desteği kritik öneme sahip. Yükseliş hevesinin devamı için öncelikle bu seviye korunmalı. Ardından 71 bin dolar üzerinde kalıcılık, zirve için güçlü sinyaller verebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

BTC FİYAT DİKKAT ÇEKEN KESİŞME

BTC’de 5 günlük ortalama 70 bin 500 dolar ve 22 günlük ortalama 70 bin dolarda konumlanıyor. Kısa vadeli ortalama seviyenin orta vadeliyi yukarı yönlü kesmesi de teknik anlamda pozitif bir sinyal olarak kabul ediliyor.