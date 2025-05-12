Büyük boy 24, orta boy 16, küçük boy 8 lira... Tarlada hasadı başladı! Mutfakların vazgeçilmesi cep yakacak

Adana'da erkenci patates hasadı, zirai donun gölgesi altında başladı. Tarlada verim yarı yarıya düştü, fiyatlar yükseldi. Üretici, büyük boy patatesin kilo fiyatının tarlada 22-24 bandında, orta boy patatesin ise 16 TL bandında olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana’da üretici tarlalarda çalışmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Ardından patatesler yakın şehirler için kasalarla, uzak şehirler için ise çuvallanıp kamyonlara yüklenerek satış için hallere gönderildi.

DON VERİMİ YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ

Kent geneli 70 bin dönüm ekilen patateste, şubat ayında yaşanan zirai don nedeniyle verim kaybının yaşandığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda dönüme ortalama 4 ton verim alınan patatesten bu sene bazı tarlalarda 2 ton, bazı tarlalarda ise 2,5 ton verim beklendiği kaydedildi.

KİLO FİYATI BELLİ OLDU

Kent genelinde ise patatesten bu sezonda 165 bin ton rekolte hedeflendiği açıklandı. Hasatla birlikte büyük boy patatesin kilogram fiyatı tarlada 22-24 lira arasında, orta boy patates 16, en küçük boy patates ise 8 liradan alıcı buldu. Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatların da biraz daha düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Patateste yurt içi ihtiyaçları karşılandıktan sonra kapılar açılınca ürünler yurt dışına da gönderilecek. Adana’da şu an 70 bin dönüme yakın patates ekimi var. Bundan sonra hasat diğer illerimizde de başlayacak. 22-25 Şubat arasında yaşanan dondan dolayı rekolte yüzde 50 düştü. Ovanın genelinde 2 ile 2,5 ton arası verim beklenirken bazı tarlalarda 4 tona yakın verim alınıyor. Ancak 4 ton verim alınan tarla örnek, çok soğuk yemediği için o verim alınıyor" diye konuştu.