Çay üreticileri dikkat, ÇAYKUR yeni fiyatı açıkladı! Kilosu 1.500 TL'den 4.000 TL'ye çıktı

ÇAYKUR, beyaz çay üretiminin hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram fiyatını açıkladı. ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre tomurcuk çayın kilosu 1.500 TL'den 4.000 TL'ye çıktı.

Doğu Karadeniz'de çay hasat mevsimi başladı. Yaş çay alım fiyatının kilogram başı 17 TL, 2 TL'lik üretici desteğiyle 19 TL olarak belirlenmesinin ardından çay üreticilerini yakından ilgilendiren tomurcuk çayın fiyatı da belli oldu.

TOMURCUK ÇAYIN FİYATI BELLİ OLDU

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, kurumun 2014 yılından itibaren üreticilerden yaş çay tomurcuğu satın alarak ürettiği beyaz çay üretimine, artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da devam edildiği belirtildi.

BEYAZ İKSİR'İN KİLOSU 1.500 TL'DEN 4 BİN TL'YE ÇIKTI

Açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Markamızın prestij ürünlerinden olan 'beyaz iksir' beyaz çayımızın üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl 1.500 lira olan kilogram alım fiyatı bu yıl 4 bin lira olarak belirlenmiştir.

Yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerimizin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ve bereketli bir çay sezonu temenni ederiz."