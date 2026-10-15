Cep telefonu alacaklara müjde! 12 taksit sınırı 2'ye katlandı

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu alımlarında taksit sınırlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Sıfır cep telefonlarında 12 taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece 40 bin TL'ye kadar olan telefonlar 12 taksit, 40 bin TL'nin üzerindeki telefonlar ise 3 taksitle alınabilecek. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırı olmadan 12 ay taksit yapılabilecek.

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Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu olarak taksitli satışlara ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle cep telefonu alımlarındaki kredi vade sınırları güncellendi.

40 BİN TL'YE KADAR 12 TAKSİT İMKANI

Yeni düzenlemeye göre, sıfır cep telefonlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildi. Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde olan sıfır cep telefonlarında ise 3 aylık vade sınırı korunacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA 12 AY TAKSİT

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de yenilenmiş cep telefonları oldu. Buna göre, yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı sağlandı.

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DİĞER ÜRÜNLERDE SINIRLAR DEĞİŞMEDİ

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre elektronik eşya, tablet ve bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında mevcut taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi.

Bakanlık, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda yetkilendirildiğini bildirdi. Açıklamada, BDDK tarafından alınacak yeni kararların ardından gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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