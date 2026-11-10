Cevdet Yılmaz: Çin’e ihracat dengesiz bir yapıda

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 53 milyar dolara ulaşırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmayı ve Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) iş birliği ile düzenlenen Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Grubu Başkanı Liao Jiasheng, CCPIT Başkanı Ren Hongbin ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Forumda konuşan Cevdet Yılmaz, Çin ile özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, akıllı üretim, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir altyapı alanlarında iş birliğini ilerletmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, “Çinli şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yatırımlar aramızdaki ticareti artırıcı bir etki de yapacaktır. Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolara ulaşmıştır ve Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı Çin olmuştur. Bununla birlikte ihracatımızın oldukça dengesiz bir yapı arz ettiğini de söylemek zorundayım. İthalatımız 49,6 milyar, ihracatımız ise sadece 3,3 milyar dolar olmuştur. 2026 yılında ihracatımızda yüzde 49’a yakın bir artış olmasına rağmen ihracatımız hâlâ oldukça sınırlı düzeydedir. Bu ivmenin kalıcı hâle getirilmesi ve ihracatımızın daha güçlü bir büyüme göstermesi büyük önem taşımaktadır. Amacımız Türkiye’nin Çin ile olan ticaretini daha da artırmak ve daha dengeli bir yapıya kavuşturmaktır” dedi.

ÇİNLİ FİRMALARA İFM DAVETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çinli firmaları, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’ndan yararlanmaya ve bölgesel operasyonlarını İFM’den yürütmeye davet ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Çinli dostlarımızla, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı projeleri hayata geçirmeye hazırız” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak da “Çin, yeşil teknolojide lider. Türkiye de bu teknolojilerin üretim ve ihracat üssü olabilecek ülke. Bu iki altyapıyı birbirini tamamlayan değerler olarak kullanmalıyız” diye konuştu.

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