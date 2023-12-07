Alman devi Deutsche Bank'tan dolar tahmini: TL'nin çekiciliği artabilir

7 Aralık 2023 16:56 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:11

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, TL'nin 2024'teki olası performansına ilişkin tahminlerde bulundu. Enflasyonun tahmin aralığının alt sınırına yaklaştığını söyleyen analistler, TL'nin çekiciliğinin artabileceğini belirtti. 2024'te iyi bir performans sergileyebileceğini vurgulayan analistler, 2024 sonu için dolar/TL paritesinin 38 seviyesine ulaşacağını öne sürdü.

"MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRABİLİR"

Bankanın yayımladığı rapora göre; Merkez Bankası'nın 2024 başında politika faizini iki kez 250’şer baz puan yükselterek yüzde 45 seviyesine çıkarması bekleniyor. Faiz artışının yılın ikinci yarısında sona ereceği belirtilen raporda, TCMB'nin 2024'ün son çeyreğinde faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 40'a düşüreceği öngörülüyor.

Enflasyonun baz etkileriyle 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren belirgin şekilde düşeceğini tahmin eden analistler, büyüme ile istihdamın önemli ölçüde baskı altında kalması durumunda faiz indirimi kararlarının alınabileceğine dikkat çekiyor.

DEUTSCHE BANK'TAN DOLAR TAHMİNİ

2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 41,1 seviyesine gerileyeceğini öngören Deutsche Bank analistleri, dolar/TL paritesinin 38 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

REUTERS ANKETİ 33 TL DEMİŞTİ

Reuters'ın dün düzenlediği ve TL tahmini veren kurumların tahminlerinin ortalamasının yer aldığı ankette; dolar/TL'nin bir ay sonra 28,90, üç ay sonra 30,00, altı ay sonra 31,6684, 1 yıl sonra ise 33,00 olacağı öngörülüyor. Şu anda dolar/TL kuru 28,93 civarında işlem görüyor.

DOLARIN 2024'TE DEĞER KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Birkaç Fed yetkilisinin geçen hafta faiz indirimi yanlısı açıklamalar yapmasının ardından Dolar Endeksi, yıllık tüm kazanımlarını silerek Kasım ayında yüzde 3,0’le son bir yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı. 71 analistin katıldığı Reuters anketine göre; dolarda başlayan zayıflama eğilimi gelecek yıl da devam edecek.