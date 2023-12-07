Dolar/TL rekora yakın seyrediyor: Dolar ve euro bugün ne kadar?

7 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:38

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Reuters

Piyasaların veri gündeminde, Hazine kasım ayı nakit dengesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık para banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri yer alıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti de piyasalar için bugün belirleyici olacak.

Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile dün bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, görüşmede ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüyle ilgili stratejilerin ele alındığı bildirildi.

ABD'de istihdam piyasasında soğumaya işaret eden verilerin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağı yönünde beklentileri kuvvetlendirmesiyle yükseldi. Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaş başvuruları verisini izleyecek.

DOLAR ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güven ve istikrar mesajları sonuç verirken, faiz artışlarıyla döviz kurları dengelendi. Yabancı yatırımcı radarını yeniden Türkiye'ye çevirirken, Dolar/TL ve Euro/TL paritelerinde yatay seyir sürüyor.

Bahsi geçen ivme kaybı, doların uluslararası piyasalarda zayıfladığı bir dönemde gelirken, Dolar/TL kuru hâlâ zirveye yakın seyrediyor. 30 Kasım tarihinde 28,96 seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi zirveye ulaşan parite, şu anda 28,93 TL'de yatay bir seyirle işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, Eylül ayı başından geçen haftaya kadar günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi. Kur son dönemde artan yabancı ilgisinin de etkisiyle daha yatay bir seyir izlerken TCMB'nin rezervlerindeki artış da belirginleşiyor.

TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

Euro/TL 31.18 seviyesinden alıcı buluyor.

REUTERS'TAN FİYAT TAHMİNİ

Dün Reuters, TL tahmini veren kurumların tahminlerinin ortalamasının da bulunduğu bir anket yayınladı. Buna göre, dolar/TL'nin bir ay sonra 28,90, üç ay sonra 30,00, altı ay sonra 31,6684, 1 yıl sonra ise 33,00 olacağı öngörülüyor.