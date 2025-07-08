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Haberler > Ekonomi > Dünyaca ünlü kamyon üreticisinden şok karar: Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar!

Dünyaca ünlü kamyon üreticisinden şok karar: Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyaca ünlü kamyon üreticisinden şok karar: Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar!
Almanya, Çalışma, Finans, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya’da yaklaşık 5 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, maliyetleri 1 milyar avronun üzerinde azaltmayı hedeflerken, üretimi daha uygun maliyetli bir ülkeye kaydırmayı planlıyor. Öte yandan işten çıkarmaların büyük ölçüde doğal yıpranma ve kısmi emeklilik yoluyla gerçekleşeceği belirtildi.

Dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya'da yaklaşık 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Almanya merkezli Daimler Truck, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde Sermaye Piyasaları Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket, etkinlikte, Mart 2025’te açıklanan Avrupa Maliyet Azaltma (Cost Down Europe) Programı'nın bir parçası olarak üretimini en uygun maliyetli bir ülkeye kaydırma planını da duyurdu.

2030'A KADAR 5 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Diğer önlemlerle birlikte 2030’a kadar Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin işine son verileceği belirtilen plana göre, işten çıkarmalar büyük ölçüde doğal yıpranma ve kısmi emeklilik yoluyla gerçekleşecek. Plana göre şirket, maliyetleri 1 milyar avronun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Alman şirketin, Almanya'da yaklaşık 35 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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