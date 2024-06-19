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Dolar, faiz ve enflasyon ne olacak? İngiliz bankadan dikkat çeken Türkiye raporu

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Dolar, faiz ve enflasyon ne olacak? İngiliz bankadan dikkat çeken Türkiye raporu

Ekonomi Haberleri

İngiliz banka Barclays, Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz yayınladı. TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğini belirten dev banka, 2024 boyunca faizin sabit tutulacağını öngördü. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 46,5 oldu.

İngiltere merkezli dev banka Barclays, Türkiye'ye ilişkin yaptığı son analizde, dolar kuru, faiz ve enflasyonu ele aldı. Doların yükselip yükselmeyeceği, faizdeki durum, yıl sonunda enflasyonun ne kadar olacağı merak edilirken, dev banka bu sorulara cevap vermeye çalıştı. 

TL'DE KONTROLLÜ DEĞER KAYBI

Aralarında Ercan Ergüzel'in de yer aldığı Barclays ekonomistleri, TL'de kontrollü bir değer kaybı yaşanabileceğini söyledi. Analistler, "Yetkililerin yaz boyunca TL'nin bir miktar zayıflamasına izin vermesini bekliyoruz, zira sabit döviz kurunun uzun süre korunması cari açığın genişlemesi riskini doğuracaktır. Yine de TL'nin önümüzdeki çeyrekte daha iyi performans göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

2024 SONUNDA FAİZ NE OLACAK? 

Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik de bir değerlendirme yapan banka, faizin 2024 boyunca sabit kalacağını öngördü.  

FAİZDE ASGARİ ÜCRET DETAYI

Barclays ekonomistleri, Çarşamba günü yayınladıkları bir notta, 2024 yılının ikinci yarısı için asgari ücretlerde bir artışın açıklanması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık bir artışı değerlendirebileceğini yazdı.

Raporda "Enflasyon yılsonundan önce yüzde 50'nin altına düşerse ve ardışık TÜFE aylık yüzde 1'e doğru ılımlılaşırsa, TCMB gevşeme döngüsünü daha erken, Kasım veya Aralık ayında başlatmayı düşünebilir" değerlendirmeleri yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Dev banka Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahmini de yaptı. Barclays ekonomistleri enflasyonun yıl sonunda yüzde 46,5 olacağını öngördü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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