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Haberler > Ekonomi > Dünyaca ünlü kuruluştan dolar tahmini! Tarih verildi, Dolar/TL 10 TL aratacak

Dünyaca ünlü kuruluştan dolar tahmini! Tarih verildi, Dolar/TL 10 TL aratacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü kuruluştan dolar tahmini! Tarih verildi, Dolar/TL 10 TL aratacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Dolar/TL için yeni beklentisini açıkladı. Dünyaca ünlü kuruluş tarih vererek Dolar/TL'nin 10 TL artacağını öngördü.

Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P Global yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda Dolar/TL kuruna ilişkin yeni beklentisini açıkladı. "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz" değerlendirmesini paylaşan S&P, doların 10 TL artışla bir yıl sonra 43 TL olacağını öngördü.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.

DOLAR/TL İÇİN TARİH VERDİ

Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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