Dünyaca ünlü kuruluştan dolar tahmini! Tarih verildi, Dolar/TL 10 TL aratacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Dolar/TL için yeni beklentisini açıkladı. Dünyaca ünlü kuruluş tarih vererek Dolar/TL'nin 10 TL artacağını öngördü.

Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P Global yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda Dolar/TL kuruna ilişkin yeni beklentisini açıkladı. "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz" değerlendirmesini paylaşan S&P, doların 10 TL artışla bir yıl sonra 43 TL olacağını öngördü.

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.

DOLAR/TL İÇİN TARİH VERDİ

Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.