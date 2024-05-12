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Ünlü milyarder duyurdu! Bitcoin 1 milyon doları aşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü milyarder duyurdu! Bitcoin 1 milyon doları aşacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağını ifade etti.

Twitter'ın kurucusu ünlü milyarder Jack Dorsey, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Pirate Wires'a konuşarak, kripto para piyasasının geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"1 MİLYON DOLARI AŞACAK"

Dorsey, bugün itibarıyla 61 bin 200 dolar civarında alıcısı bulunan Bitcoin'e yönelik, "2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacak. Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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