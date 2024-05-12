Ünlü milyarder duyurdu! Bitcoin 1 milyon doları aşacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 23:10 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 23:19 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağını ifade etti.