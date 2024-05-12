Ünlü milyarder duyurdu! Bitcoin 1 milyon doları aşacak
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağını ifade etti.
Twitter'ın kurucusu ünlü milyarder Jack Dorsey, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Pirate Wires'a konuşarak, kripto para piyasasının geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"1 MİLYON DOLARI AŞACAK"
Dorsey, bugün itibarıyla 61 bin 200 dolar civarında alıcısı bulunan Bitcoin'e yönelik, "2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacak. Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi