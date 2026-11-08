Ons altın 4 bin 63 dolar seviyesine gerilerken UniCredit'ten kritik analiz geldi. Banka, faiz beklentilerinin kısa vadede altın üzerinde baskıya neden olabileceğini öngördü. Buna karşın rekor ETF girişleri ile kamu borcu endişelerinin düşüşü sınırlayacağı belirtildi. Dev banka, 2026 yıl sonu beklentisini koruyarak altında kademeli toparlanma görüşünü de korudu.

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Altın fiyatları, perşembe günkü yükselişin ardından haftanın son işlem gününde yeniden geriledi. Ons altın 4 bin 63 dolar seviyesine çekilirken UniCredit, yüksek faiz beklentilerinin kısa vadede fiyatları baskılayabileceğine dikkat çekti. Banka, 2026 yıl sonu için 3 bin 900-4 bin 500 dolar aralığındaki tahminini değiştirmedi.

UniCredit'e göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha uzun süre yüksek faiz politikasını sürdüreceği beklentisi ve yüksek reel faizler, altın fiyatlarının yükselişini sınırlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Düşüşe rağmen altında toparlanma sinyali: Kritik tahmin açıklandı

ALTINI DESTEKLEYECEK ETKENLER

Ancak banka, tahvil faizlerindeki yükselişin nedeninin de önemli olduğuna dikkat çekti. Ekonomik büyümenin güçlenmesiyle artan faizlerin altın üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilirken, bütçe açıkları ve kamu borcuna ilişkin endişeler nedeniyle yükselen faizlerin altını destekleyebileceği ifade edildi.

Uzun vadeli tahvillerde yatırımcıların talep ettiği ek getiriyi ifade eden vade priminin, kamu maliyesine ilişkin risklerle yükselmesi durumunda yatırımcıların devlet tahvilleri dışındaki alternatif varlıklara yönelebileceği değerlendiriliyor.

Düşüşe rağmen altında toparlanma sinyali: Kritik tahmin açıklandı

ALTIN FONLARINA MİLYARLARCA DOLARLIK GİRİŞ

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yatırımcı talebinde güçlü görünüm dikkat çekti. Dünya Altın Konseyi'nin ekim ayı raporuna göre, fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ekim ayında 2,7 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Bu girişlerle altın ETF'lerinin toplam varlığı ay sonunda 4 bin 275 tona ulaşarak rekor kırdı. Avrupa fonları girişlerde başı çekerken Asya'daki yatırımcılar da net alıcı konumunda kaldı. Kuzey Amerika fonlarında ise sınırlı çıkış görüldü.

UniCredit, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının, fonlardaki rekor varlıkların ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme eğiliminin fiyatlardaki olası düşüşü sınırlayabileceğini belirtti.

Düşüşe rağmen altında toparlanma sinyali: Kritik tahmin açıklandı

BORSA DÜŞERKEN ALTININ GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Perşembe günü hisse senedi piyasalarında yaşanan satış dalgası sırasında altının performansı da dikkat çekti. JPMorgan'ın işlem masası değerlendirmesinde, altının S&P 500 endeksine kıyasla yaklaşık yüzde 5 daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Bu gelişme, altının piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkardı. Ancak tek günlük performansın, altının hisse senedi piyasalarındaki her düşüşte benzer bir koruma sağlayacağını göstermediği de değerlendiriliyor.

Düşüşe rağmen altında toparlanma sinyali: Kritik tahmin açıklandı

ALTINDA KADEMELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

CNBC-e'nin derlediği habere göre, UniCredit, yüksek faizlerin kısa vadede altının yükselişini sınırlayabileceğini, ancak yapısal talep ve kamu borcuna ilişkin risklerin fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi frenleyebileceğini öngörüyor.

Banka, bu unsurların etkisiyle altın fiyatlarında zaman içinde kademeli bir toparlanma yaşanabileceği görüşünü koruyor.

Altın, faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olduğu için reel faizlerin yükseldiği dönemlerde genellikle baskı altında kalıyor.

Buna karşılık jeopolitik belirsizlikler, kamu borcuna ilişkin endişeler, merkez bankalarının altın alımları ve ETF girişleri değerli metale olan talebi artırabiliyor. Bu sebepten tahvil faizleri ile altın fiyatları arasındaki ilişki, faizlerin hangi ekonomik ve mali gelişmeler nedeniyle yükseldiğine bağlı olarak değişebiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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