Ekonomik ilişkiler ivme kazanıyor! Tacikistan ile 4 önemli anlaşma imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tacikistan ile 4 önemli anlaşmaya imza attıklarını söyleyerek, "Karşılıklı yatırımlarımız için istikrarlı bir ortamı idame ettirmeyi amaçlayan anlaşmalarımız, iş çevrelerimizin mevcut yatırımlarını genişletmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine imkan sağlayacak" dedi.

Türkiye, Tacikistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde uzun dönemli bir ivme oluşturacak 4 yeni anlaşmaya imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi. Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı düzenlendi, KEK Protokolü ve eylem planları imzalandı.

Kacır, toplantıda, yatırım ortamını iyileştiren yasal mevzuatlar, ticaret hacmini artıracak ve ikili ticareti çeşitlendirecek adımlar, bankacılık, enerji ve tarım başta olmak üzere, öncelikli alan olarak belirledikleri sektörlerde yeni işbirlikleri için uzlaştıklarını söyledi.

"HAZIR OLDUĞUMUZU VURGULADIK"

İki ülke arasındaki ilişkileri sanayiden enerjiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, bilim ve teknolojiden medyaya, sağlıktan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede ileri düzeye taşıyacak aşamaları belirlediklerini anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren kurumları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak 'Teknik İşbirliği Programı'nı gündemimize aldık. Ülkemizin sanayileşme, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi de dahil olmak üzere kardeş ülke Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda tecrübe değişimi, eğitim programları, ortak çalışmalar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesine hazır olduğumuzu vurguladık."

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEKTE KARARLI"

Kacır, Tacikistan ile mevcut durumda güçlü olan bağları kuvvetlendirmeye devam ettiklerini dile getirerek, ikili ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların potansiyelin uzağında olduğuna işaret etti.

Tacikistan ile KEK gibi üst düzey platformları aktif kullanarak, belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine hızlı şekilde ulaşacaklarını dile getiren Kacır, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ticaret ve yatırım ilişkilerinde uzun dönemli bir ivme oluşturacak 4 önemli anlaşmaya, 12. KEK Toplantısı vesilesiyle imza attık. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi ve 'SUE TAJINVES' arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, üretim, bilim ve teknoloji, ticari ve ekonomik ilişkiler, müteahhitlik, eğitim, konularında her iki taraf için faydalı olacak işbirliklerinin geliştirilmesini, Türkiye-Tacikistan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Helal kalite altyapısı alanında varılan mutabakat zaptıyla, iki ülke arasında güvenilir bir helal belgelendirme sistemi oluşturacağız, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinin potansiyeli artıracağız.

Sanayi ve teknoloji alanında imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanında, başta OSB'ler ve teknoparklar olmak üzere, farklı başlıklarda bilgi birikimi ve deneyiminin karşılıklı aktarılmasına imkan tanıyacağız. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, firmalarımız için güvenli bir yatırım ortamı tesis edip, ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi adına değerli kazanımlar sağlayacak. Karşılıklı yatırımlarımız için istikrarlı bir ortamı idame ettirmeyi amaçlayan anlaşmalarımız, iş çevrelerimizin mevcut yatırımlarını genişletmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine imkan sağlayacak."

Bakan Kacır, gümrükler, ulaştırma, sağlık ve tıp bilimleri, eğitim gibi birçok stratejik alanda çalışmaların sürdürüldüğü anlaşmaların, müzakereleri tamamlanarak, imzalanmasını istediklerini dile getirdi.