Ekonomistler 2024 sonu enflasyon beklentilerini paylaştı! Tahminler Merkez Bankası ile uyuşmadı

15 Ocak 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:29

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında göreve gelen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yeni bir soluk getirdi. Ekonomi yönetiminin piyasa ve fiyat istikrarına, enflasyona yönelik attığı adımların olumlu yansımaları dünyada yankı buldu. Merkez Bankası (TCMB), faiz artışlarıyla enflasyonu frenlerken, yıl sonu enflasyon beklentileri Merkez Bankası ve piyasa olmak üzere iki kutba ayrıldı.

Piyasa ve Merkez Bankası yılın ilk yarısında enflasyonun yükseleceği yüzde 70-75 seviyelerinin görüleceği konusunda hemfikir. Ancak, yılsonunda Merkez Bankası yüzde 36 tahminini yaparken piyasanın tahminleri yüzde 40-45 arası şekilleniyor. Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turan’ın haberine göre, ekonomistler bu farkın en büyük nedeninin güçlü faiz artışı olarak görüyor.

MERKEZ BANKASI 2024'TE YÜZDE 36 ENFLASYON BEKLİYOR

Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2024 yılının ilk yarısında enflasyonun yüksek seyredeceğini yılın geri kalan kısmında ise tüketici enflasyonunun istikrarlı olarak gerileyeceğini öngördü. Merkez Bankası raporunda, politika faizindeki artışın yanı sıra, parasal aktarımın güçlenmesini sağlayan miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi politikası ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarının finansal koşullara yansımaya başladığı vurgulandı.

Tüketici kredi büyümesinin gerilemesi ve TL tasarruf araçlarına olan talebin artmasıyla birlikte, öncü göstergeler de iç talepte kademeli dengelenme işaretleri sunduğu belirtildi.

Merkez Bankası tahminini oluştururken para politikası duruşunun enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanacak şekilde belirleneceği bir görünümü esas alırken bu sıkı para politikası duruşunun iç talepte dengelenme ve cari dengedeki kademeli iyileşme sürecinin belirginleşmesini sağlayacağını değerlendirdi.

Ayrıca Merkez Bankası parasal sıkılaştırmanın kararlı ve istikrarlı şekilde sürdürülmesiyle birlikte, kısa vadede aylık enflasyon yavaşlarken, enflasyon gerçekleşmelerine hassasiyeti yüksek olan enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlanacağını öngördü.

Bu çerçevede, enflasyonun 2024 yılı sonunda orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 ile yüzde 42 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etti. En son açıklanan Orta Vadeli Program’da ise 2024 yıl sonu beklentisi yüzde 33 olarak belirlendi.

EKONOMİSTLER YÜZDE 40-45 TAHMİN EDİYOR

Ekonomistlerin ve piyasanın tahminleri ise Merkez Bankası’ndan farklı. 2024 yılsonu enflasyonu için Garanti BBVA Yatırım yüzde 45, Deniz Yatırım yüzde 40-45, Yatırım Finansman yüzde 42,2, İş Yatırım yüzde 42, Gedik Yatırım yüzde 42, Alnus Yatırım yüzde 42, Halk Yatırım yüzde 39,5, İnfo Yatırım ise yüzde 39,2 olarak tahmin bildirdi.

Reuters’in anketlerinde ekonomistlerin yılsonu beklentisi yüzde 42,85 olurken, AA Finans’ın anketinde ise beklenti yüzde 42,39 seviyesinde oluştu. Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s yüzde 45, Fitch ise yüzde 38 seviyesinde yılsonu enflasyon tahmini beklentisine sahip.

PİYASA ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYOR

Ekonomi yönetiminin atacağı adımları ekonomistler destekliyor. Şebnem Turan’a göre, Merkez Bankası’nın iç talebi kontrol altına almaya yönelik para politikası hamlelerini, yabancı sermaye girişi ihtiyacına dikkat çekerek buna yönelik adımlarını, gerektiği kadar sıkı duruşunu koruyacağına yönelik açıklamalarını ekonomistler ve piyasa uzmanları hem destekleyip doğru buluyor hem de bu politikanın enflasyonla mücadelede önemli yol aldıracağını düşünüyor.

2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ