Emekli maaşı 17 bin TL olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş iddialara son noktayı koydu

SSK ve Bağ-Kur emeklisine seçim öncesinde seyyanen zam yapılacağı iddiası gündemde geniş yer buldu. İddialara göre hükümet, yerel seçim öncesinde en düşük emekli maaşını 14-17 bin TL seviyesine yükseltecek. Konuyu değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, milyonların merak ettiği soruyu cevapladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Kararın TBMM'den geçmesinin ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Emekli maaşının belli olmasıyla Mart ayındaki yerel seçimden önce emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacağı iddiası gündem oldu. Bu iddiaya göre en düşük emekli maaşı seçim öncesinde 14-17 bin TL'ye yükseltilecek.

Öte yandan, ev kadınlarına emeklilik sisteminin getirileceği de son dönemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. İki iddiayı da TGRT Haber ekranlarına değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, tartışmalara son noktayı koydu. Karakaş, şunları söyledi:

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİ SAYISI 100 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA

"Defalarca yazdık defalarca dile getirdik. Türkiye’de emekli sayısı 100 ülkenin nüfusundan daha fazla. Yunanistan'dan ve Portekiz nüfusundan daha fazla. 16 milyon çarpı 2. Sokağa çıktığın zaman her 2 kişiden biri ya emeklidir ya emekli yakındır.

Şimdi milletvekilleri sahaya çıktı ve nitekim dediğimiz gibi ne oldu? İnanılmaz bir şekilde tepki oldu. İşte ‘birileri yüzde 49,25 iken biz neden yüzde 42 zam aldık’ diyenler oldu. Milletvekilleri gördü ve yine sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi yönetimin diretmesine rağmen maaşları eşitledi.

Bir ülkenin ekonomisini sağlıklı bir şekilde yürümesi için gelir adaleti de çok önemli gelir, adaleti gelir, adaletini sağlamamız lazım. Nasıl sağlayacağız? Emeklilik maaşları vasıtasıyla gelir dağılımını düzeltebilirsin. Bak buraya gelmeden önce ben en son verileri aldım. En zengin kesim milli gelirin ne kadarını alıyorum biliyor musun? Yüzde 50’ye yakınını. En fakir kesim ne kadar alıyor? yüzde 5, yüzde 9.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Şimdi sosyal güvenliğin başka bir boyutu var. Sadece insanların maaş alması değil, toplumun daha adil ve toplumun istikbalini sürdürülmesi için gelirin yeniden dağıtılma fonksiyonu var. Dolayısıyla bizim emeklilerimizi ne yapmamız lazım? Burada rahatlatmamız lazım.

Seyyanen zam beklentisi var. Ve ben bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Yani şimdi 8.077 TL yüzde 150 zam da geldi, aşağı yukarı 12.000 TL oldu. Yani 8.000 TL kalmadı. Bu rakam gelir mi gelmez mi? Tamamen bütçe olanaklarına bağlı. Yani şimdi şöyle bir olay da var. Şunu da söyleyelim, vatandaşlarımız bunu bilmesi lazım."

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EV KADINLARI İÇİN EMEKLİLİK

Karakaş ev kadınlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili ise şu sözleri kullandı:

"Yine Meclis'e verilen kanun teklifini de yasalaşmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde söyleyelim. Ev hanımlarıyla ilgili emeklilik yolu nedir? Biliyorsun, çalışmak lazım. İşte memursun Emekli Sandığı işte işçisin SSK, dükkanın var, şirket ortağısın, Bağ-Kurlusun. Ev hanımları içinde devletin bir olanağı vardır. Nedir o? Çok basit oturduğu yerden e-devlete girecek.

4B isteğe bağlı sigortalılık var. Oradan bir kere giriş yapıp prim ödemeye başlayacak. Şimdi devlette bunların primi çok yüksek olduğu için 6.400 liraydı. Hatırladığım kadarıyla yüzde 30 ikisini baz aldığımız zaman evet 6.400 TL. Devlet bunun üçte birini karşılayacak.

Dolayısıyla devletin karşılayacağı prim 25 milyarın üzerinde yıllık 25.000 liranın üzerinde devletin yapacağı düzenleme bununla ilgili. Bu ev hanımlarıyla ilgili olan meselede şubat ayında eğer bir torba yasağı gelirse öncelikle konulardan biri olduğunu söyleyeyim."