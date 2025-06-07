Emekli olacaklar ilk buna baktı! SGK'dan e-devlette yeni hizmet
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından e-devlette verilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. E-devlete giren vatandaşların çoğunun emeklilikle ilgili aramalar yaptığı ortaya çıktı.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA Dijitalleşmeye yönelik çalışmalar giderek hızlanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri dijital kullanımda başı çekiyor. Vatandaşların dijital kanallardan en çok faydalandığı hizmetlerin başında “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” uygulaması gelirken, bu hizmete yönelik kullanım sayısı Mart 2025 itibarıyla 46 milyon 848 bin 63’e ulaştı.
Bu hizmeti, “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” hizmetleri takip etti.
SGK, vatandaşlara sunduğu hizmetlerde kolay erişim ve yüksek memnuniyet hedefiyle e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet sunumuna 2010 yılında başlamıştı. 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla SGK tarafından e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulan uygulama sayısı 180’i buldu.
Buna ek olarak, vatandaşların mobil cihazlar üzerinden hizmetlere daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen mobil uygulama sayısı da 158’e ulaşmış durumda. 2024 yılı verilerine göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 11 milyar 997 milyon 776 bin 945 olarak gerçekleşmişti. Aynı yıl içerisinde yalnızca SGK’ya ait uygulamaların kullanım sayısı 2 milyar 74 milyon 373 bin 149 olurken, bu rakam tüm e-Devlet hizmetleri içindeki kullanım oranı açısından yüzde 17,28’lik önemli bir paya karşılık gelmişti.
Mart 2025 verileri çerçevesinde, e-Devlet platformu üzerinde bütün kamu kurumlarına ait uygulamaların toplam kullanım sayısı 843 milyon 689 bin 626 olarak tespit edildi. SGK’ya ait uygulamaların Mart ayındaki toplam kullanım sayısı ise 119 milyon 943 bin 902 olarak kaydedildi. Böylece, Mart 2025 itibarıyla SGK uygulamalarının toplam içindeki kullanım oranı yüzde 14,21 olarak gerçekleşti.