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Emekliler zam talebiyle başkentte toplanıyor... "Büyük Emekli Mitingi" için Ankara'da yarın bu yollar kapalı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emekliler zam talebiyle başkentte toplanıyor... &quot;Büyük Emekli Mitingi&quot; için Ankara&#039;da yarın bu yollar kapalı
Emekli, Ankara, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maaşları enflasyon karşısında eriyen emekliler yarın "Büyük Emekli Mitingi" başkentte bir araya geliyor. Binlerce emeklinin katılması beklenen miting için Ankara'da kapatılacak yollar belli oldu.

Enflasyon karşısında 10 bin TL'ye geçinmeye çalışan emekliler, maaşlarında düzenleme yapılması için yarın meydanlara iniyor. "Büyük Emekli Mitingi" sonrası seyyanen zam talebi başta olmak üzere emekliler taleplerini on binlerce imza ile TBMM'ye teslim edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte gerçekleştirilecek "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle kapatılacak yollar şu şekilde:

"Anıt Caddesi ve buraya açılacak yolların tamamı. Gençlik Caddesinin Akdeniz Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı. Dogöl Caddesinin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı. Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazımkarabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazımkarabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı. Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazımkarabekir Caddesi'nden Gar Meydanı İstikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı. Kazımkarabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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