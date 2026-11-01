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Ekonomi

Emlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza

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Emlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza
Başlık ResmiEmlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve fahiş fiyat artışı yapan 1.795 işletmeye 105 milyon lirayı aşan ceza kesildiğini açıkladı. Bolat, emlakçıların kiralama hizmet bedelinin KDV hariç bir aylık kirayı geçemeyeceğini de hatırlattı.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren, mevzuata aykırı hareket eden veya fahiş fiyat artışı yapan 1.795 işletmeye bugüne kadar 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini kaydeden Bolat, emlak işletmelerinin kiralamaya aracılık hizmeti karşılığında alabileceği bedelin, KDV hariç bir aylık kira tutarını aşamayacağını bildirdi.

Emlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza
Başlık ResmiEmlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza
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Hizmet bedelinin, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça kiracı ve kiraya veren arasında eşit paylaşılacağını hatırlatan Bolat, işletmelerin hizmet bedeline ancak sözleşme kapsamındaki hizmeti vermeleriyle hak kazanacağını bildirdi.

Emlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza
Başlık ResmiEmlakta usulsüzlüğe geçit yok: 1.795 işletmeye 105 milyon TL ceza

Bolat, taşınmaz ticaretiyle uğraşanların hizmet sunarken adil, dürüst ve özenli davranmak zorunda olduğunu vurguladı.

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