En düşük emekli maaşı için net rakam ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini ve önümüzdeki dönemin beklentilerini değerlendiren İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı için rakam verdi. Öte yandan Karakaş, bir kesimin ise 'sıfır zam' ile karşı karşıya olabileceğini ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerini bekliyor.

Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK'in bu sene açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAYIS AYI ENFLASYONU TAHMİNİ YÜZDE 2,36"

Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizdi. "Memur ve memur emeklerinin durumu ise farklı çünkü toplu sözleşme faktörü var" diyen Karakaş, "Memur ve memur emeklisi Mart ayı zam oranları 3 aylık yüzde 9,02 iken bu oran yüzde 12,29'a yükseldi. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor. Dolayısıyla Mayıs ayı tüm emeklerin ve memurların zamlarının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

"EN AZ YÜZDE 17-18 ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR"

Karakaş, beklenen 6 aylık enflasyon oranlarına ilişkin ise, "Bütün bu verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı itibarıyla en az yüzde 17 ile 18 arasında bir güncelleme alacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklisi ise yine enflasyonun altında kalacak ve dolayısıyla Temmuz ayında refah payı olmazsa, seyyanen zam olmasa en düşük yüzde 16 en yüksek yüzde 17 oranda bir güncelleme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ ÜCRETİ 17 BİN 73 LİRA OLACAK"

6 aylık enflasyon beklenti oranlarını ele alarak en düşük emekli maaşlarına ilişkin konuşan Karakaş, rakam verdi.

Karakaş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına baktığımız zaman 14 bin 469 lira. Şimdi bütün emeklilerde bir endişe başladı. Önceki dönemlerde hükümet kök maaşa göre zam yaptığı için taban maaş sabit kalmıştı. Temmuz ayında hükümet kök maaşa göre mi yapacak? Veya mevcut tabana göre mi zam yapacak? Buna göre şekillenecek. Eğer ki ocaktaki gibi 14 bin 469 liralık tabana enflasyon oranında güncelleme yapılırsa 17 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Benim hesaplamama göre 17 bin 73 lira.

"SIFIR ZAMLA KARŞI KARŞIYA KALMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Yok eğer kök maaşa göre hükümetin zam yapması halinde ise kök maaşı 12 bin 500 lira ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. SGK'nın yatırmış olduğu emekli maaşına baktığımız zaman gerçek kök maaşımız yani hazine yardımı olmadan SGK'nın bağladığı maaş 12 bin 500 lira ve altındaysa sıfır zamla karşı karşıya kalma söz konusu olabilir.

En düşük memur emeklisinin maaşı ise bugün itibariyle 19 bin 616 lira. Dolayısıyla TÜİK'in enflasyonu düşük gelmediği takdirde en iyi ihtimalle yüzde 17'lik bir zam olduğu takdirde memur emeklisinin en az 22 bin bin 950 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz."