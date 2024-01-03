Fabrikadan vazgeçti araziyi kiraya verdi!

3 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:10

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye ekonomide paradigma değişikliğine giderken yeni ekonomi yönetimi üretim, istihdam ve ihracatla odaklı büyüme ile cari açığın belini kırmayı hedefliyor. Kalkınma odaklı büyüme ile aynı zamanda dolar, faiz ve enflasyon açmazından çıkılması bekleniyor. Bu dönüşümde en fazla sanayiciye iş düşüyor. Ancak sanayici yatırım yapmak bir tarafa yatırım planlarından vazgeçiyor ya da erteliyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder bunun en temel sebebinin yapısal problemler olduğuna dikkat çekerek “Sanayinin en büyük sorunlarından biri arsa. Türkiye’de sanayi arsaları çok pahalı. Sanayi arsaların toplam yüzölçümüne payı binde 1. Bu oran Almanya’da yüzde 6’lar seviyesinde. Birçok fabrikanın makine alıp koyacak yeri yok. Tesisler mecburen dikey büyüyor. O zaman da üretim verimli olmuyor” dedi.

ARAYA ADAM SOKUYORUZ

Önder şunları kaydetti: Maalesef Türkiye sanayi kültürünü kaybediyor. Yatırımlar inşaata, arsaya kayıyor. Bir sanayici arkadaşım kendi arsasında üretim yapacaktı. Ancak kiraya vermeyi seçti. Kur, enflasyon ve faizden daha önemli sorunlarımız var. Yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Eskiden fabrikada adam çalıştırmak için birilerini araya sokarlardı, şimdi biz eleman bulabilmek için haber gönderiyoruz. Bugünler sanayi için iyi günler. Sorunlar daha da derinleşecek.

‘ENDÜSTRİ 2,5’TAN ÇIKMALIYIZ

Türkiye’nin ‘Endüstri 2.5’tan Endüstri 3.0’a geçmesi gerektiğini dile getiren Önder “Yani otomasyon ve dijital üretime geçmeliyiz. Çin’de 12 fabrika gezdim. İnanılmaz bir otomasyon ve dijitalleşme var. Dünya dönüşümden geçiyor. Buna ayak uydurmalıyız” diye konuştu. Uzun vade sürelerinin de sanayiciyi zor durumda bıraktığına ifade eden Önder şöyle devam etti: Türkiye’de vade süreleri çok uzun. Sanayici kredi çekiyor, bunu uzun vadelere bölerek perakende ve toptancıya kredi açmış oluyor. Dolayısıyla dijitalleşmeye ve otomasyona yatırım yapamıyor. Gömleğin düğmesini doğru iliklemediğimizde, günceli gündem yaptığınızda derine inemiyor, yapısal sorunları çözemiyoruz.

DÜNYADA KORUMACILIK ARTIYOR

Bu yıl içinde 70 ülkede seçim olacağının bilgisini paylaşan Önder “Bir yandan serbest ticaret anlaşmaları ve bölgesel birlikler, uluslararası koridorlar; diğer yandan korumacılık ve tarife dışı engeller var. Korumacılık artıyor, korumacılık arttıkça zamanla çevre ülkelerle ticaret daha önemli bir hâl alıyor. Türkiye’de seçimlerden sonra her ne kadar faizler artsa da ekonomik bir güven ortamı ve pozitif ibareler var. Türkiye’nin önünde bir seçim var onu göreceğiz. Ama sonuç olarak PMI endekslerimiz, ihracat iklim endeksimiz altı aydır düşüyor. İhracat pazarlarında enflasyon geriledi. Artık Batı’da enflasyonun tezahürü de farklı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DA MARKA SATIN ALACAĞIZ

Geçtiğimiz yıl sektör ihracatının yüzde 5 gerilemesine rağmen Qlux IDEAS olarak ihracatı düşürmeden yılı tamamladıklarını belirten Burak Önder “Lojistik maliyetlerinde yaşanan artışlar sebebiyle Latin Amerika ülkeleri, Sahra Altı Afrika ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerine ihracat olumsuz etkilendi. Ancak 2024’ün 2023’ten iyi olacağını düşünüyorum. İhracatta Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika belirleyici olacak” dedi. Kendilerinin de üretimin yaklaşık yüzde 65’ini 80 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Önder “Dijital kaslarımızı geliştiriyor, otomasyona önem veriyor, stokları optimize etmeye çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Önder, 2024 yılında Avrupa ve Kuzey Afrika’da iki dağıtım deposu açmayı planladıklarını ayrıca Avrupa’da marka satın almak için fırsat kolladıklarını bildirdi.