Gram altın 6 bin TL'nin altına iner mi? Uzman isim yükseliş için o senaryoya işaret etti

Kaya, olası senaryoyu şu sözlerle anlattı:

"Her şey beklendiği gibi giderse bir biraz daha altının düşme ihtimali düşük gibi görünüyor. Çünkü hâlihazırda fiyatlandı"

Buna karşılık siyasi gelişmelerin piyasalarda beklenmedik bir etki oluşturabileceğini belirten Kaya, savaşın şiddetlenmesi ve müzakerelerin gecikmesi durumunda enerji fiyatlarının yeniden yükselebileceğini ifade etti. Böyle bir tabloda küresel büyüme ve üretimin daha fazla baskı altında kalabileceğini, altındaki düşüş riskinin de artabileceğini söyledi.