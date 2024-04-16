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Haberler > Ekonomi > Gram altın tahminleri tutarsa bu seviyeyi görecek! Dünyaca ünlü iki banka beklentisiyle heyecanlandırdı

Gram altın tahminleri tutarsa bu seviyeyi görecek! Dünyaca ünlü iki banka beklentisiyle heyecanlandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gram altın tahminleri tutarsa bu seviyeyi görecek! Dünyaca ünlü iki banka beklentisiyle heyecanlandırdı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü iki banka Goldman Sachs ve Citibank 2024 Ons altın beklentisini açıkladı. Ons altında tahminlerin tutması durumunda gram altın en az yüzde 42 ila yüzde 52 arasında artış gösterecek.

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, jeopolitik risklerle yükselişini sürdürüyor. İran-İsrail gerilimiyle Ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın 2.431 dolarla tüm zamanların zirve seviyesi gördü. Gram altın ise 2.527 TL'ye kadar yükseldi. Uzmanlar 2024 yılının altın yılı olmasını beklerken yatırımcılar değerli sarı metalin yıl sonunda kaç TL'ye çıkacağını merak ediyor.

Bu konuda önemli bir ipucu dünyaca ünlü iki banka Goldman Sachs ve Citibank'tan geldi. Goldman Sachs 2024 yılı sonunda Ons altın fiyatının 2.700 dolara, Citibank ise 3.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Goldman Sachs ve Citibank'ın tahminleri sonrasında gram altının hangi rakamları görebileceği merak uyandırdı. Uzmanlar gram altın tahminiyle heyecanlandırdı.

Ekonomistler, iki bankanın tahmininin tutması durumunda gram altının bugünkü rakamı üzerinden en az en az yüzde 42 ila yüzde 52 arasında artış göstereceğini söyledi.

Uzmanlar, Goldman Sachs'ın tahmini tutması durumunda bugün 2.450 TL olan gram altının yıl sonunda yüzde 42 artışla 3.480 TL'ye Citibank’ın tahmini doğru çıkarsa yaklaşık yüzde 57 artışla 3.850 TL civarında olacağını öngördü.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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