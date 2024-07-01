Haftalardır düşüyorlardı! Bitcoin ve Ethereum’da Trump rüzgârı

Kripto paralarda son dakika! 1 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı 63 bin doları aşarken, Ethereum da 3500 dolara yaklaştı. Yeni hafta, cumaya göre %5 civarında yukarıda başladı. Kasımdaki seçimlerde ABD’de Başkanlık için yarışacak Trump ve Biden’ın karşılıklı atışmaları gündem olmuştu. Kripto para dostu Trump’ın daha iyi performans göstermesi ve anketlerde Biden’in önüne geçmesi, BTC başta olmak üzere piyasaya alım getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Haziran ayının ilk haftasından itibaren düşüş trendinde hareket eden kripto para birimlerinde, hafta sonu dikkat çeken hareketlilik yaşandı.

ABD Merkez Bankasının faiz indirimine dair beklentilerin ötelenmesi, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyir, madencilerin artan soğutma maliyetleri ve düşen ödüller karşısında satışa geçmesi, iflas eden Japon kripto borsası MT Gox’un 10 yılın ardında müşterilerine BTC’lerini ödeyeceğini açıklaması ve Alman hükümetinin elindeki BTC’lerden bir kısmını satabileceği yönündeki gelişmeler, kripto paralar üzerinde son dönemde baskıya sebep olmuştu.

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1 TEMMUZ BİTCOİN FİYATI

7 Haziran’da 72 bin dolardan düşüşe geçen ve geçen cuma günü 60 bin 300 dolardan kapanış gerçekleştiren Bitcoin; hafta sonu işlemlerinde yukarı yöneldi. Yeni haftaya BTC, 63 bin doların üzerinde başlıyor. Böylece cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 5 civarında bir yükseliş gerçekleşti.

1 TEMMUZ ETHEREUM FİYATI

Piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum da 5 Haziran’da 3850 dolardan başladığı düşüşünü, geçen cuma 3365 dolara kadar sürdürmüştü. BTC gibi cumartesi ve pazar işlemlerinde yukarı yönelen ETH da, yeni haftaya 3500 doları test ederek başladı. Benzer şekilde Ethereum da 3 günde yüzde 4,5 yükseldi.

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BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

BTC’de gerçekleşen son yükselişin bir tepki hareketi olduğu belirtilirken; 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 64 bin 500 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde yükselişin de hız kazanacağı, geri çekilmelerde de ilk desteğin 62 bin 500 dolar olduğu ifade ediliyor.

Ethereum’da ise 22 günlük ortalamaya işaret eden 3480 dolar seviyesi bugün test ediliyor. Bu hafta 4 Temmuz’da SEC tarafından ETH ETF’lerine tam onay verileceği iddia edilmişti.

GÖZLER TRUMP’TA…

Kasımdaki ABD seçimleri yaklaşırken; geçen hafta gerçekleşen Trump-Biden oturumunda, önceki başkanın, mevcut başkana üstünlük sağladığı görüldü. Kripto dostu olarak da bilinen Trump’ın bu performansı ve anketlerde önde gitmesi, kriptolarda son yükselişi tetikledi. ABD’de seçimler yaklaştıkça ve Trump’ın da rakibine karşı üstünlüğünü koruduğu görüldükçe; bunun, BTC başta olmak üzere kriptolara pozitif yansımasının süreceği belirtiliyor.