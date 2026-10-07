Haklıyken haksız olmayın! O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor

HASILIKELAM: "Hak, kuvvetin üstündedir; fakat vakit, hakkın muhafızıdır."

İş hayatında haklı olmak bir zırhtır; fakat zamanı doğru yönetmek o zırhı tutan kabzadır. Kanunun sunduğu imkânlar, gaflet ve ihmal ile heba edilemez.

Fesih gerektiren bir durumla karşılaştığınızda takvime ve saate hürmet edin. Unutmayın ki, hukukun terazisinde haklılığınız kadar, süreniz de tartılır. 6 iş gününü ve 1 yılı aklınızdan çıkarmayın; zira zamana mağlup olan hak, tazminat olarak size geri döner!

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