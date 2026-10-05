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Ekonomi

Hayvan gübresi ve bitkisel atık sıvısı verimi artırdı! Dekarda 285 kilo buğday, hektarda 955 dolar net gelir

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Hayvan gübresi ve bitkisel atık sıvısı verimi artırdı! Dekarda 285 kilo buğday, hektarda 955 dolar net gelir
Başlık ResmiHayvan gübresi ve bitkisel atık sıvısı verimi artırdı! Dekarda 285 kilo buğday, hektarda 955 dolar net gelir

Biyogaz üretimi sonrası geriye kalan sıvının buğday tarlasında gübre olarak kullanılması verimi artırdı. Sığır gübresi ve bitkisel atıklardan elde edilen sıvıyla dekarda 285 kilo buğday alınırken, hektarda 955,2 dolar net gelir elde edildi.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Kimyevi gübre maliyetlerine alternatif olacak yöntemler üzerinde çalışmalar sürerken, biyogaz tesislerinde enerji üretildikten sonra geriye kalan sıvının buğday üretiminde gübre olarak değerlendirilebileceği kanıtlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünün Ankara Kahramankazan’daki Sarayköy Araştırma ve Uygulama İstasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, hayvan gübresi ve bitkisel atıklardan elde edilen biyogazın sıvı artığı buğday tarlasına verildi. Çalışmada her biri 30 metrekare büyüklüğündeki 54 parsele Bayraktar 2000 ekmeklik buğday çeşidi ekildi. Çalışmada üç farklı biyogaz tesisinden alınan sıvılar kullanıldı. Bunlar kanatlı gübresi ile haşhaş artığı, sığır gübresi ile bitkisel atık ve kanatlı-sığır gübresi karışımından oluştu.

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En dikkat çekici sonuç sığır gübresi ve bitkisel atıklardan elde edilen biyogaz sıvısında görüldü. Dekarda yaklaşık 281 kilo olan verim 285 kiloya yükseldi ve biyogaz sıvısı hektarda yaklaşık 43 kilo daha fazla ürün sağladı. Çalışmada kullanılan buğday satış fiyatı ve üretim maliyetlerine göre en yüksek net gelir, sığır gübresi ve bitkisel atıktan elde edilen sıvının verildiği parselde gerçekleşti. Hektara 30 ton sıvı verilen parselde net gelir hektarda 955,2 dolar olarak hesaplandı. Aynı gruptaki mineral gübre uygulamasında ise gelir 836,2 dolar oldu.

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