Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar
Cep telefonu almak isteyen tüketicileri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilen fiyat sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi. 40 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı korundu. Yenilenmiş telefonlarda fiyat sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı sağlandı.
40 BİN TL ALTINDAKİ TELEFONLAR
Peki 40 bin TL'nin altında hangi telefonlar var? 12 taksitle alınabilecek telefonlar neler? İşte detaylar...
Güncel çevrim içi satış listelerinde 40 bin TL'nin altında fiyatlarla karşılaşılan modeller arasında Samsung, Xiaomi Redmi, POCO, Oppo ve HONOR markalarının farklı fiyat aralıklarındaki telefonları öne çıkıyor.
İşte 12 taksitle alınabilecek modeller 👇
Samsung Galaxy A07 5G
Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy A17 5G
Xiaomi Redmi Note 17
Xiaomi Redmi 15C 5G
Xiaomi Redmi 15 5G
Samsung Galaxy A37 5G
Xiaomi Redmi Note 17 5G
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Samsung Galaxy A57 5G
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G
POCO X8 Pro 256 GB
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G