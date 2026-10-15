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Ekonomi

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

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Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Cep telefonu almak isteyen tüketicileri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilen fiyat sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi. 40 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı korundu. Yenilenmiş telefonlarda fiyat sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı sağlandı.

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

40 BİN TL ALTINDAKİ TELEFONLAR 

Peki 40 bin TL'nin altında hangi telefonlar var? 12 taksitle alınabilecek telefonlar neler? İşte detaylar... 
 

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Güncel çevrim içi satış listelerinde 40 bin TL'nin altında fiyatlarla karşılaşılan modeller arasında Samsung, Xiaomi Redmi, POCO, Oppo ve HONOR markalarının farklı fiyat aralıklarındaki telefonları öne çıkıyor.

İşte 12 taksitle alınabilecek modeller 👇

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Samsung Galaxy A07 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Samsung    Galaxy A17

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Samsung Galaxy A17 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi Note 17

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi 15C 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi 15 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Samsung Galaxy A37 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi Note 17 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Samsung Galaxy A57 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

POCO X8 Pro 256 GB

Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

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