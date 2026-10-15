Hepsi 40 bin TL'nin altında! İşte 12 taksitle alınabilecek telefonlar

Cep telefonu almak isteyen tüketicileri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilen fiyat sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltildi. 40 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı korundu. Yenilenmiş telefonlarda fiyat sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı sağlandı.