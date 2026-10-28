Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Borsa İstanbul'da işlem gören ve hissesi 50 liranın üzerinden 2 liranın altına inen Kontrolmatik Teknoloji'nin yönetimine kayyım olarak atandı.

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Enerji depolama sistemleri, elektrik şebekeleri, otomasyon ve endüstriyel teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Kontrolmatik Teknoloji'nin yönetimi TMSF'ye geçti. Atama, şirketin TMSF'nin internet sitesinde yer alan “Kayyım Olunan Şirketler” listesine eklenmesiyle ortaya çıktı.

KAP AÇIKLAMASI YOK

300 binden fazla küçük yatırımcısı bulunduğu belirtilen Kontrolmatik'e kayyım atanmasına ilişkin şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ayrı bir bildirim yapılmadı. Kararın ardından şirketin yönetimi, mali yükümlülükleri ve devam eden yatırımlarının geleceği gündeme geldi

Hissesi 50 liradan 2 liranın altına düştü! TMSF, borsadaki şirkete kayyım olarak atandı

HİSSE 50 LİRADAN 2 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Kontrolmatik hisseleri son yıllarda ciddi değer kaybı yaşadı. Yaklaşık 50 liranın üzerindeki seviyeleri gören KONTR hisseleri, 2 liranın altına kadar geriledi.

Şirketin nakit sıkışıklığı yaşaması, bazı finansal yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi ve bankalarla yürüttüğü borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçlanmaması, yatırımcıların gündemindeki başlıca sorunlar arasında yer aldı.

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YAKIN İZLEME PAZARINA ALINMIŞTI

Borsa İstanbul, Kontrolmatik paylarının 18 Haziran 2026'dan itibaren Yıldız Pazar'dan çıkarılarak Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmesine karar vermişti. Kararda şirketin finansal durumundaki bozulma ve yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin sorunlar etkili olmuştu.

Hissesi 50 liradan 2 liranın altına düştü! TMSF, borsadaki şirkete kayyım olarak atandı

POMEGA TESİSİNDE ÜRETİM DURDU

Kontrolmatik'in Ankara'da lityum demir fosfat pil hücreleri, batarya paketleri ve enerji depolama sistemleri üreten Pomega tesisinde yaklaşık bir yıldır üretim yapılmadığı öğrenildi.

Şirket yönetimi daha önce tesisin satılmasının planlanmadığını ve üretimin yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Ancak tesisin yeniden faaliyete geçmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın nasıl sağlanacağı ve üretimin ne zaman başlayacağı konusunda net bir takvim ortaya konulmadı.

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ GÜNDEMDE

Kontrolmatik ve bağlı ortaklığı Pomega, banka kredilerinin yeniden yapılandırılması için başvurularda bulunmuştu. Şirketin nakit akışında yaşanan bozulma ve finansmana erişimdeki güçlükler, mali görünüm üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Kontrolmatik'in 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarında bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınması da şirketin mali durumuna ilişkin dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

TMSF'nin kayyım olarak atanmasının ardından şirketin borçlarının nasıl yönetileceği, finansal yapısının nasıl güçlendirileceği ve Pomega tesisinin geleceği yakından takip edilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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