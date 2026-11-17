Çinli teknoloji devi Honor, Avcılar’da açtığı fabrikasında üretime başladı. İlk adım dünyada en çok tercih edilen seriyle atıldı. “Made in Türkiye” etiketli X7d modeli banttan çıktı. Yıl sonuna kadar 50 bin adet üretim yapmayı planlayan Honor’un 2027 hedefi 300 bin.

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Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayan markalar arasına Honor da katıldı. Çinli teknoloji devi, Salcomp’la iş birliği ile İstanbul Avcılar’daki tesisinde ilk yerli modeli X7d 4G’nin üretimine başladı.

İlk aşamada 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Honor, 100 kişiye istihdam sağlarken, 2026’nın son çeyreğinde 50 bin cihaz üretmeyi, 2027’de ise yıllık üretim kapasitesini kademeli olarak 300 bin adede çıkarmayı hedefliyor.

Honor, X7d’nin ardından yeni modellerin üretimine de 2027 yılının başında başlamayı planlıyor. Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), Türkiye’nin şirket için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, yerel üretim kararının uzun vadeli büyüme hedeflerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye’deki üretimin yalnızca bir yatırım olmadığını, aynı zamanda yerel pazarda kalıcı olma ve iş ortaklarıyla birlikte büyüme kararlılığını gösterdiğini ifade eden Wentong, “Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak” dedi.

Honor’da üretim başladı: İlk yerli modeli X7d banttan indi

İLK YERLİ MODEL: X7D 4G

Honor’un Türkiye’de üretimine başladığı ilk model, X serisinin yeni üyesi X7d 4G oldu. Dayanıklılık ve uzun pil ömrü özellikleriyle öne çıkan telefon, 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranla geliyor.

108 MP ana kameraya sahip modelde AI Silgi, AI Genişletme ve Gözleri Aç gibi yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme özellikleri bulunuyor. SGS’nin 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına sahip Honor X7d 4G, 2 metreye kadar düşmelere ve ezilmeye karşı dayanıklılık testlerinden geçiriliyor.

Honor’da üretim başladı: İlk yerli modeli X7d banttan indi

IP65 sertifikasıyla su sıçramalarına ve toza karşı koruma sunan cihaz, 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 35 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. 6 GB RAM ve 128 GB ya da 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak telefon, siyah ve gümüş renk alternatiflerine sahip. Modelin yakında Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

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