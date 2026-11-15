İhracat ilk yarıda 3,8 milyar doları aştı: Ambalaj Ay Yıldızları ödülleri sahiplerini buldu

Ambalaj sektörünün ihracatı 2026’nın ilk yarısında yüzde 8,7 artarak 3 milyar 831 milyon dolara ulaştı. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda konuşan sektör temsilcileri, yıl sonu ihracat hedefinin 7,5 milyar dolara yaklaşmak olduğunu açıkladı. Yarışmada 220 proje arasından finale kalan 109 projenin tamamı ödüllendirildi.

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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ödüller, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 220 projenin yarıştığı ve 109 projenin finale kaldığı yarışmada finalistlerin tamamı ödüle layık görüldü.

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ocak-eylül döneminde ambalaj ihracatının yüzde 13,4 artış kaydettiğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki dönemde daha çok üretmenin yanı sıra daha fazla değer elde etmenin yollarını aramalıyız. Daha yüksek teknolojili, yenilikçi, sürdürülebilir ve tasarım gücü yüksek ürünlerle dünya pazarlarında yer almalıyız” dedi.

ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir ise sektörün ihracatının 2026’nın ilk yarısında yüzde 8,7 artışla 3 milyar 831 milyon dolara ulaştığını, dış ticaret fazlasının ise yüzde 12,8 artışla 1 milyar 587 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Sarıbekir, “2025 yılında ihracatımız 7 milyar dolar oldu. 2026’nın ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artarak 3,8 milyar doları aştı. Yıl sonu beklentimiz 7 milyar doları geçmek, 7,5 milyar dolara yaklaşmak olacak. Bu başarıda emeği olan bütün sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir üretime yapacağımız yatırımlarla ihracatımızı daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

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