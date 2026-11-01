Türkiye'nin tanınmış yatak üreticileri arasında yer alan Mavi Ay Yatak ile ilgili konkordato davasında iflas kararı verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, markayla bağlantılı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi. Türkiye'de fermuarlı yatak üretimini ilk gerçekleştiren firma olarak bilinen şirket, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine yaptığı ihracatla da adından söz ettiriyordu.

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Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2025/1379 esas numarasıyla görülen davada, konkordato başvurusunda bulunan şirketler ile gerçek kişilerin talepleri kabul edilmedi.

Mahkeme, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında iflas kararı verdi.

İki şirketin iflas işlemlerinin basit tasfiye yöntemiyle gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İKİ ŞİRKET İFLAS KAPSAMI DIŞINDA TUTULDU

Yargılama kapsamında konkordato talepleri reddedilen Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için ise iflas hükmü kurulmadı.

Mahkeme, söz konusu şirketler bakımından İcra ve İflas Kanunu'nun 292. maddesinde yer alan iflas koşullarının oluşmadığına kanaat getirdi.

Davaya konu gerçek kişiler yönünden de tacir statüsünde olmadıkları gerekçesiyle iflas kararı alınmadı.

İhracat yıldızıydı! Köklü yatak devi iflas etti

AVRUPA PAZARINDA DA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Temelleri 1980 yılında atılan Mavi Ay Yatak, uzun yıllar Türkiye'nin bilinen yatak üreticileri arasında yer aldı.

Bursa'da üretim yapan firma, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ürün göndererek yurt dışı pazarında da kendine yer edindi.

Türkiye'de fermuarlı yatak kılıfı üretimine öncülük eden şirket, 1989 yılında elde ettiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüle layık görüldü.

Aile şirketi olarak ikinci kuşak tarafından yönetilen marka, ilerleyen yıllarda Türkiye çapında 3 bin 600 işletme arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'nün de sahibi oldu.

İhracat yıldızıydı! Köklü yatak devi iflas etti

1980 YILINDA KURULMUŞTU

Yaklaşık 45 yıllık geçmişe sahip Mavi Ay Yatak, üretim kapasitesi ve ihracat faaliyetleriyle yatak sektöründe adından söz ettiren firmalardan biri olarak biliniyordu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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