İkinci el online oto pazarında satışlar arttı

Türkiye'de çevrim içi oto pazarında satışlar ocak ayında artış yüzde 11 artış gösterdi. Buna göre, ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarındaki satış sayısı 181 bin 774'e yükseldi. Fiyatlar ocakta yüzde 0,09 oranında düşerken, ilan sayısı yüzde 9 oranında azaldı. Elektrikli araçlara yönelik talep patlarken, satış hızı konusunda bir marka tüm rakiplerine fark attı. İşte detaylar...

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata'nın oluşturduğu rapora göre, Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 181 bin 774 oldu.

İLAN SAYISI VE FİYATLAR GERİLEDİ

Ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi yüzde 11 artışla 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 417 bin 558 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, geçen ay pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE TALEP PATLADI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 107 bin 404 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri, 66 bin 866 satışla benzinli ve 5 bin 94 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1335, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1075 oldu. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Rapora göre ayrıca geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.

SATIŞ HIZINDA BİR MARKA RAKİPLERİNE FARK ATTI

Bu yılın ocak ayında toplam satışların yüzde 38,2'si ile en çok 11 yaş ve üzeri araçlar tercih edildi.

İkinci el çevrim içi pazarda, araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı.

Ocak ayında satılan binek araçların yüzde 42,2'sini C Segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında, ocak ayında E, S ve F segment araç satışlarının toplam binek araçlar içindeki payının arttığı gözlendi.

Indicata'nın raporunda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.