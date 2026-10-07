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Ekonomi

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: "Ürün yok" deyip parayı zamanında iade etmeyen yandı

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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor:
Başlık Resmiİnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: "Ürün yok" deyip parayı zamanında iade etmeyen yandı

Ticaret Bakanlığı, internetten televizyon siparişi veren ancak ne ürünü teslim edilen ne de parası zamanında iade edilen vatandaşın CİMER başvurusu üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde tüketiciyi mağdur ettiği tespit edilen e-ticaret firmasına mevzuat kapsamında idari para cezası kesildi.

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İnternetten satın aldığı LED televizyonu teslim alamayan tüketicinin CİMER başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: "Ürün yok" deyip parayı zamanında iade etmeyen yandı
Başlık Resmiİnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: "Ürün yok" deyip parayı zamanında iade etmeyen yandı

NE TESLİM ETTİLER, NE PARAYI İADE ETTİLER

Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti.

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Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: "Ürün yok" deyip parayı zamanında iade etmeyen yandı
Başlık Resmiİnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: "Ürün yok" deyip parayı zamanında iade etmeyen yandı

CEZASI KESİLDİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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