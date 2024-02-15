İş Bankası Genel Müdürü Aran, seçim öncesi dövize koşanları uyardı: Kârlı çıkmayacaklar

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yerel seçim öncesi dövizde pozisyon alanları uyardı. Aran, kur yükselecek umuduyla dolara koşanların "büyük olasılıkla kârlı çıkmayacaklarını" söyledi. TCMB'nin beklenen kredi kartı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aran, kredi kartlarında 20 bin, bireysel tüketici kredilerinde de 100 bin liranın altına herhangi bir yasal limit gelmemesi gerektiğini, lüks tüketimin sınırlandırılmasını ise desteklediğini belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiye, İş Bankası bilançosuna, yaklaşan kredi kartı düzenlemesine ve döviz kuruna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun 3 yıl içinde sürdürülebilir bir noktaya getirilmesinin ortak hedef olduğunu söyleyen Aran, bunun sıkı para politikası ve miktarsal sıkılaşma ile sağlanacağını belirtti.

Bloomberg HT'nin sorularını cevaplayan Aran, bankanın son çeyrek bilançosuna ve gelecek yıla ilişkin planlarını da değerlendirdi. Aran, 2024 yılına çok güçlü bir serbest karşılık ile girdiklerini, 10 milyar liralık bir serbest karşılıkla aslıda sektörde rakiplerden ayrıştığını söyledi.

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"KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ LÜKS TÜKETİME GELMELİ"

Son dönemde sıkça konuşulan kredi kartları ile bireysel kredilere getirilecek önlemler konusunda Aran, "Bireysel kredilerde 70-100 bin liraya kadar kredi kartlarında da asgari ücrete kadar yani 20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor. Bu artık hayatın bir parçası. Bu limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli" dedi.

Bir limit getirilecekse bunun lüks tüketime yönelik kredilere getirilmesi gerektiğini söyleyen Aran, "100 bin liraya kadar limiti olan kartları bu tartışmanın dışında tutmak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Aran, yüksek limitli karlara, lüks tüketime dönük, ithal tüketici dönük harcama ve kredilere limit gelmesinin anlamlı olacağının altını çizdi.

Ticari kredileri de bütün olarak görememek gerektiğini söyleyen Aran, yatırım, ihracat, turizm, tarım gibi stratejik alanlardaki kredileri, ülkeye döviz getirecek alanlara cazip oranlarda kredi verilebileceğini, diğer alanlarda bir darboğaz yaşanabileceğini ifade etti.

"BANKALAR BİRAZ DAHA YÜKSEK FAİZ VERECEK"

Regülasyonların etkilerinin sürdüğünü, özellikle likiditede atılan adımların enflasyonla mücadelede önemli olduğunun altını çizen Aran, "Kaynağımızın önemli bir bölümüm zorunlu karşılık olarak yatırıyoruz. 15 gün öncesine kadar nemalanmıyor olması, verdiğimiz faizlerin maliyetini artıyordu. Yüzde 45 faizin maliyeti bize yüzde 60'a kadar çıkıyordu. Sıkılaşmanın dozunu dikkate alırken yalnız faize bakmamak gerekiyor, arkasındaki makroihtiyati tedbirlere de bakmak gerekiyor" dedi.

Atılan zorunlu karşılık adımının önemli olduğunu ifade eden Aran, uygulanan politikanın başarısının tasarruf sahibinin Türk lirasına geçmesiyle geleceğinin altını çizdi. Aran, "Zorunlu karşılıklara faiz aldığımız için şimdi bankalar biraz daha yüksek faiz verecek. Tasarruf sahibini, faizlerin enflasyona karşı koruduğuna inandırabilir o dengeyi tuttursak bu uygulama başarılı olur" dedi.

"EKONOMİDE RAHATLAMAYI YIL SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Sıkılaşma sonrası beklenen rahatlamanın ilk dokuz ayda görülmeyeceğini tahmin eden Aran, "İlk dokuz ayda rahatlama göremeyeceğiz. Son çeyrekte enflasyon hedefinin tuttuğu görüldüğü anda bir miktar rahatlama da görebiliriz" diye konuştu.

Söz konusu maliyetlerle kredi kullandırmanın da kolay olmadığını aktaran Aran, kredi kullandırılması konusundaki iştahsızlık göründüğünü, bu döngünün kırılması gerektiğini bunun da enflasyonun düşmesi ile mümkün olacağını belirtti.

"SEÇİM ÖNCESİ DÖVİZE DÖNENLER KÂRLI ÇIKMAYACAK"

Seçim öncesi dolara dönenleri anladığını dile getiren Aran, "Burada öğrenilmiş bir davranış söz konusu. Öğrenilmiş olan bir kalıp var, insanlar seçim öncesi dövize dönüyor. Ama bu bir yerel seçim. Bu pozisyonu alanlar büyük olasılıkla kârlı çıkmayacak diye düşünüyorum" dedi.