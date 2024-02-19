İslam Memiş canlı yayında tarih verdi: 1,20 faizli konut kredisi geliyor

Hayat pahalılığı ve yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle konut almak git gide zorlaşırken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak bir tahmin geldi. Memiş, konut kredilerinde uygulanan faizin 1,20'ye düşmesini beklediği tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Konut fiyatlarında yükseliş 2023 boyunca sürdü. Faiz oranlarının da artmasıyla 2,5 milyon TL kredinin 10 yıllık geri ödemesi 10 milyon TL'ye dayandı. Bunun sonucunda ev almak vatandaş için oldukça zor hale geldi. Konut satın almak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Memiş, konut kredisi faizlerinin 1,20'ye düşmesini beklediği tarihi açıkladı, yerel seçimleri işaret etti.

Memiş, "Ben Haziran gibi ilk kez ev alacaklara yani seçimlerden sonra Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti ile alakalı açıklamalar bekliyorum. Daha önce taahhüt ettikleri oran vardı. 1,20 oranı bu geçerliğini korur" ifadesini kullandı.

KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

TGRT Haber'e konuşan Memiş, şunları kaydetti:

"Şimdi sıkılaştırma politikası içeride kredi muslukların kapanması haliyle satışları durdurdu. Bu bir ikincisi zaten ev alacak olan veya peşin hata hazır olan vatandaşlar da tuttu.

4 milyonluk bir evin 8 milyon olması, 8 milyondan tekrar 7 milyona gerilemesi düştü falan deyince ben şaşırıyorum. Yani buna inananlara da şahsen şaşırıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Büyük bir ihtimal yaz aylarında tekrar biraz daha sıkılaştırma politikalarında gevşeme göreceğiz.

Bu sefer ilk kez ev alacaklara yeni kredilerden alınacağı zaman bu sefer talepten dolayı fiyatlar tekrar normale dönecek. Yani yükselişine devam edecek. Yani benim hazırım da konut fiyatlarında düşüş gibi bir şey söz konusu değil ve dolayısıyla.

Konut piyasasında bir düşüş matematiksel olarak böyle bir şey söz konusu değil. Konut fiyatları düşmüşse herkes gider, konut alır. Konut satışlarındaki rakam da ortada. Dolayısıyla ben konut fiyatlarında düşüş gibi bir şey gözlemlemiyorum. Kira fiyatlarında düşüş gözlemlemiyorum.

KONUT KREDİSİNDE MUSLUKLAR HAZİRAN'DA AÇILACAK

Ben Haziran gibi ilk kez ev alacaklara yani seçimlerden sonra Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti ile alakalı açıklamalar bekliyorum. Daha önce taahhüt ettikleri oran vardı. 1,20 oranı bu geçerliğini korur.

Çünkü verilen sözler bunlar. 1,20 üzerinden sosyal konut projelerinden, sınırlı alanlarda satış olabilir ama kimler alabilir, hangi şartlarda alabilir? Orası tartışmalı ama bugünkü koşullarda yine söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara bu kredi muslukların açılması mümkündür."