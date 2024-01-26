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    • İslam Memiş tarih verdi: Altın 3 bin lirayı görecek

    Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın piyasaları ABD’den gelecek çekirdek enflasyon verisine odaklandı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yıl içinde beklediği seviyeleri 'Her ay artacak' sözleriyle açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İslam Memiş tarih verdi: Altın 3 bin lirayı görecek
    Gram Altın, Altın, Tahmin, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ons altın, küresel yatırımcıların tedbirli davranmasıyla haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise yeni güne artışla başlayarak 1.970 TL seviyesinde işlem görüyor. Fiyatları değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın piyasalarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

    ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME

    ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararlarını etkileyen verilerden biri olan PCE yani çekirdek enflasyon verisi bugün açıklanacak. Piyasalar bu veriyi yakından takip ediyor. Piyasalar PCE verisinin yüzde 0,2 oranında gelmesini bekliyor.

    Küresel yatırımcılar, kritik veri öncesinde piyasalarda risk almazken, ons altın 2.020 dolar seviyesine kadar düştü. Doların güçlenmesiyle altının bu haftayı düşüşle tamamlaması öngörülüyor.

    İslam Memiş tarih verdi: Altın 3 bin lirayı görecek

    GRAM ALTIN TL'DEKİ DEĞER KAYBINDAN DESTEK BULDU

    Merkez Bankası’nın dünkü faiz kararı, dolar ve altın piyasalarında büyük bir dalgalanmaya yol açmadı. Gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurundan aldığı destekle güne olumlu başladı. Gram altın ekranlarda 1.970 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı’da 2.000 liranın üzerinde satılıyor.

    Öte yandan Finans analisti İslam Memiş, TCMB’nin faiz kararı sonrası altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, "TCMB’nin faiz kararı, döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde bir etkiye neden olmadı. Şu an gram altın (fiziki) 2.056 lira. Karardan önce de aynıydı. Ons nedenli bir gerileme var" dedi.

    İslam Memiş tarih verdi: Altın 3 bin lirayı görecek

    MEMİŞ'İN 3 BİN TL HEDEFİ DEĞİŞMEDİ

    Gram altın için TL’nin 2.040-2.070 lira arasında dalgalanacağını öngören İslam Memiş, 2024 yılına ilişkin fiyat öngörülerini paylaştı. Memiş, "Her ay üzerine koyan bir trend bekliyorum. Fed’e odaklanan onslar da baskılanmanın kalıcı olmayacağını, alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim. Yıl içinde yaz aylarında 2.500-2.700 devamında 3.000 lira seviyesi öngörümde bir değişiklik yoktur" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gram AltınAltınTahmin
    Haberler > Ekonomi > İslam Memiş tarih verdi: Altın 3 bin lirayı görecek
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